"A mí no me gusta llevar seguridad conmigo a todos lados donde voy, no me hace sentir humana, me hace sentir rara y no me gusta. Sé que la gente me está tratando de cuidar pero yo me quiero escapar con mis amigos y correr y ser libre pero empiezas a pensar distinto después de que vives algo así y tú sabes. Yo no quiero tener detectores de metales en mis shows y no quiero que tengan que traer bolsos diminutos pero, ¿sabes qué? Más les vale que traigan un bolso diminuto y que pasen por el detector de metales porque da miedo y éstas son cosas reales", explicó Grande.