Ciudades como Brujas -"In Bruiges" (2008), con Colin Farrell y Ralph Fiennes-, Gante -"Monuments Men" (2014), dirigida por George Clooney- o la misma Bruselas -"Grace" (2014), "The Fifth Estate" (2013)- han sido ya escenarios para el cine internacional, que podrá encontrar un nuevo destino en Vilvoorde, pequeña localidad del Brabante Flamenco, a las afueras de Bruselas.