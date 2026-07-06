Colombia

Cathy Juvinao advirtió que Petro está “enfermo” por atención mediática, por eso pidió “condenarlo a la irrelevancia”

La representante a la Cámara invitó a los diferentes sectores políticos, sociales y académicos a enfocarse en el futuro del país y no en las controversias promovidas por el presidente saliente

Guardar
Google icon
Cathy Juvinao señala que la administración actual, encabezada por Gustavo Petro, es incapaz de resolver la crisis de Nueva EPS y le recuerda que las cifras son innegables - crédito Presidencia - Germán Forero/Prensa
Cathy Juvinao aseguró que la mejor forma de garantizar una transición institucional es ignorar las declaraciones del presidente Gustavo Petro - Germán Forero/Prensa

La representante a la Cámara Cathy Juvinao arremetió con dureza contra el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, al criticar el comportamiento del mandatario con respecto a los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, que no acepta el triunfo en las urnas del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Juvinao hizo un llamado urgente a todos los sectores de la sociedad para que apliquen un “voto de silencio” institucional frente a las constantes declaraciones del jefe de Estado.

Según la legisladora, la mejor estrategia para garantizar una transición tranquila y avanzar hacia la estabilidad política no es controvertir al mandatario, sino ignorar por completo sus mensajes y condenarlo de forma definitiva al olvido público.

PUBLICIDAD

La congresista criticó que Gustavo Petro continúe poniendo en duda el resultado de las elecciones del 21 de junio - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
La congresista criticó que Gustavo Petro continúe poniendo en duda el resultado de las elecciones del 21 de junio - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Críticas a las “fantasías de golpes” del mandatario saliente

La controversia se encendió tras la publicación de dos mensajes directos en la cuenta de X de la congresista, que tomó una postura de abierta oposición frente a los últimos movimientos del gobierno del Pacto Histórico.

Juvinao cuestionó la coherencia del presidente, al recordar que durante su periodo presidencial, que está por acabar dentro de un mes, el cual finalizará el 7 de agosto de 2026, utilizó de forma recurrente el argumento de que sus opositores buscaban sacarlo del poder con sus llamados ‘golpes blandos’.

La representante señaló de forma tajante que la manera en que el mandatario se expresa y se comporta frente a la democracia del país solo demuestra una realidad completamente opuesta a la que el mandatario le planteó a sus electores: “Petro se la pasó victimizándose 4 años dizque con el cuento del golpe blando, pero resultó que el que delira con fantasías de golpes es él”.

PUBLICIDAD

“Lo mejor que podemos hacer como país es condenarlo a la total irrelevancia. Como el ‘último Aureliano’, jubilémoslo junto a sus delirios”, afirmó la congresista en su primera publicación.

Cathy Juvinao propuso un "voto de silencio" frente a Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao/X
Cathy Juvinao propuso un "voto de silencio" frente a Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao/X

Al proponer la figura literaria del “último Aureliano” —en referencia al personaje de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que termina encerrado y descifrando pergaminos en la ruina—, el presidente siempre se siente identificado con él y durante todo su gobierno lo ha mencionado como parte de sus argumentos.

Un llamado a un acuerdo nacional para ignorar a Petro

Para la legisladora que salió del Partido Verde por escisión, el verdadero camino que debe tomar el país para superar la división que dejaron las elecciones presidenciales no incluye la participación del actual jefe de Estado.

Juvinao propuso un pacto de indiferencia colectiva en el que participen los poderes públicos, las empresas, las universidades y los medios digitales de comunicación.

La representante justificó su dura postura al calificar la actitud del presidente saliente como una condición que requiere aislamiento mediático por el bien de las instituciones democráticas: “El verdadero acuerdo nacional hacia el que debemos transitar es el de ignorar a Gustavo Petro. Congreso, medios, academia, gremios, organizaciones de la sociedad civil”.

Cathy Juvinao aseguró que la mejor forma de garantizar una transición institucional es ignorar las declaraciones del presidente saliente y concentrar los esfuerzos en el nuevo Gobierno - crédito @CathyJuvinao/X
Cathy Juvinao aseguró que la mejor forma de garantizar una transición institucional es ignorar las declaraciones del presidente saliente y concentrar los esfuerzos en el nuevo Gobierno - crédito @CathyJuvinao/X

“Petro está enfermo, ante todo, de atención. El pueblo debe ser más grande y condenarlo a la irrelevancia”, sentenció Juvinao en X en su segundo post.

La transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella

Las declaraciones de la congresista se dan en medio de un ambiente político caldeado por los constantes comentarios de Petro en redes sociales, en las que cuestiona la legitimidad de las votaciones del 21 de junio, dijo que iba a tomar acciones legales y hasta hizo señalamientos sobre la financiación de la campaña del electo presidente para el periodo 2026-2030.

Estos pronunciamientos provocaron malestar en los sectores que respaldan al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que piden respeto por los resultados democráticos. Mientras el presidente Gustavo Petro mantiene sus denuncias, cuestionamientos y críticas sobre el proceso electoral, el presidente electo avanza en el proceso de empalme y en la conformación de su equipo de Gobierno.

Mientras el presidente Petro sigue con sus polémicas declaraciones, Abelardo de la Espriella hace públicos los nombres de quienes conformarán su gabiente - crédito Sergio Acero/Reuters
Mientras el presidente Petro sigue con sus polémicas declaraciones, Abelardo de la Espriella hace públicos los nombres de quienes conformarán su gabiente - crédito Sergio Acero/Reuters

Hasta el momento, ya oficializó a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, a Miguel Gómez Martínez al frente del Ministerio de Hacienda, al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa y a Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente. Entretanto, continúan sonando varios nombres para asumir las demás carteras, cuyos nombramientos aún no son confirmados.

Temas Relacionados

Cathy JuvinaoGustavo PetroAbelardo de la EspriellaPetro enfermoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salario mínimo: así de caro se puso el precio del pollo asado en Colombia debido al aumento establecido por Gustavo Petro para 2026

La subida del sueldo básico generó gastos de operación en medio de un momento de alto índice inflacionario, algo que se refleja en el valor que pagan los consumidores finales

Salario mínimo: así de caro se puso el precio del pollo asado en Colombia debido al aumento establecido por Gustavo Petro para 2026

Bogotá lidera los reclamos por barreras en la atención del síndrome de ovario poliquístico

La Superintendencia Nacional de Salud identificó dificultades recurrentes para acceder a consultas, tratamientos y servicios especializados, especialmente en ginecología y endocrinología

Bogotá lidera los reclamos por barreras en la atención del síndrome de ovario poliquístico

Petro insinuó que salida del general Jorge Mora del Ejército habría sido por corrupción: así reaccionó a su nombramiento como ministro de Defensa

Con su postura, expresada con en redes sociales y acompañada de una solicitud de acción penal ante la Fiscalía, buscó defender la depuración que hizo de la cúpula militar y de la policía al inicio de su Gobierno, cuando salieron más de 40 generales

Petro insinuó que salida del general Jorge Mora del Ejército habría sido por corrupción: así reaccionó a su nombramiento como ministro de Defensa

Alerta en el Nordeste antioqueño por supuesto surgimiento de nuevo grupo armado: anunciaron “guerra frontal contra las guerrillas”

Un video difundido en redes sociales encendió la preocupación de las autoridades tras el anuncio de la llegada de los Comandos Armados del Pueblo, que amenazaron a las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo

Alerta en el Nordeste antioqueño por supuesto surgimiento de nuevo grupo armado: anunciaron “guerra frontal contra las guerrillas”

Ministerio de Educación abrió convocatoria para registrar exámenes de idiomas: con nuevos requisitos técnicos y de acceso para casas evaluadoras

La revisión técnica evaluará validez, confiabilidad, puntuación sustentada, vigencia en Colombia y mecanismos de seguridad, y pedirá correspondencia explícita con niveles A1 a C2, sin conversiones propias de cada evaluador

Ministerio de Educación abrió convocatoria para registrar exámenes de idiomas: con nuevos requisitos técnicos y de acceso para casas evaluadoras
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Andrea Valdiri llegó a Venezuela con camión de ayudas y dio detalles de la tragedia: “Hay muchos abuelitos que no tienen ni siquiera carpa ni colchoneta”

Juliana Calderón presentó al padre de su hijo: estuvieron en Nueva York

Imitador de ‘Yo me llamo’ relató el intento de robo del que fue víctima en la vía Bogotá-Funza: “Terminó subiéndose al capó”

Deportes

Luis Javier Suárez reveló que hay tristeza en la Selección Colombia previo al partido con Suiza: esta es la razón

Luis Javier Suárez reveló que hay tristeza en la Selección Colombia previo al partido con Suiza: esta es la razón

La historia de Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, los dos colombianos que jugaron el Mundial con la selección de Suiza

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

Néstor Lorenzo se refirió al difícil duelo de la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026: “Juegan muy bien”

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia