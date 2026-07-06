Cathy Juvinao advirtió que Petro está “enfermo” por atención mediática, por eso pidió “condenarlo a la irrelevancia”

Cathy Juvinao aseguró que la mejor forma de garantizar una transición institucional es ignorar las declaraciones del presidente Gustavo Petro - Germán Forero/Prensa

La representante a la Cámara Cathy Juvinao arremetió con dureza contra el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, al criticar el comportamiento del mandatario con respecto a los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, que no acepta el triunfo en las urnas del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Juvinao hizo un llamado urgente a todos los sectores de la sociedad para que apliquen un “voto de silencio” institucional frente a las constantes declaraciones del jefe de Estado.

Según la legisladora, la mejor estrategia para garantizar una transición tranquila y avanzar hacia la estabilidad política no es controvertir al mandatario, sino ignorar por completo sus mensajes y condenarlo de forma definitiva al olvido público.

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La congresista criticó que Gustavo Petro continúe poniendo en duda el resultado de las elecciones del 21 de junio - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

Críticas a las “fantasías de golpes” del mandatario saliente

La controversia se encendió tras la publicación de dos mensajes directos en la cuenta de X de la congresista, que tomó una postura de abierta oposición frente a los últimos movimientos del gobierno del Pacto Histórico.

Juvinao cuestionó la coherencia del presidente, al recordar que durante su periodo presidencial, que está por acabar dentro de un mes, el cual finalizará el 7 de agosto de 2026, utilizó de forma recurrente el argumento de que sus opositores buscaban sacarlo del poder con sus llamados ‘golpes blandos’.

La representante señaló de forma tajante que la manera en que el mandatario se expresa y se comporta frente a la democracia del país solo demuestra una realidad completamente opuesta a la que el mandatario le planteó a sus electores: “Petro se la pasó victimizándose 4 años dizque con el cuento del golpe blando, pero resultó que el que delira con fantasías de golpes es él”.

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“Lo mejor que podemos hacer como país es condenarlo a la total irrelevancia. Como el ‘último Aureliano’, jubilémoslo junto a sus delirios”, afirmó la congresista en su primera publicación.

Cathy Juvinao propuso un "voto de silencio" frente a Gustavo Petro - crédito @CathyJuvinao/X

Al proponer la figura literaria del “último Aureliano” —en referencia al personaje de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que termina encerrado y descifrando pergaminos en la ruina—, el presidente siempre se siente identificado con él y durante todo su gobierno lo ha mencionado como parte de sus argumentos.

Un llamado a un acuerdo nacional para ignorar a Petro

Para la legisladora que salió del Partido Verde por escisión, el verdadero camino que debe tomar el país para superar la división que dejaron las elecciones presidenciales no incluye la participación del actual jefe de Estado.

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Juvinao propuso un pacto de indiferencia colectiva en el que participen los poderes públicos, las empresas, las universidades y los medios digitales de comunicación.

La representante justificó su dura postura al calificar la actitud del presidente saliente como una condición que requiere aislamiento mediático por el bien de las instituciones democráticas: “El verdadero acuerdo nacional hacia el que debemos transitar es el de ignorar a Gustavo Petro. Congreso, medios, academia, gremios, organizaciones de la sociedad civil”.

Cathy Juvinao aseguró que la mejor forma de garantizar una transición institucional es ignorar las declaraciones del presidente saliente y concentrar los esfuerzos en el nuevo Gobierno - crédito @CathyJuvinao/X

“Petro está enfermo, ante todo, de atención. El pueblo debe ser más grande y condenarlo a la irrelevancia”, sentenció Juvinao en X en su segundo post.

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La transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella

Las declaraciones de la congresista se dan en medio de un ambiente político caldeado por los constantes comentarios de Petro en redes sociales, en las que cuestiona la legitimidad de las votaciones del 21 de junio, dijo que iba a tomar acciones legales y hasta hizo señalamientos sobre la financiación de la campaña del electo presidente para el periodo 2026-2030.

Estos pronunciamientos provocaron malestar en los sectores que respaldan al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que piden respeto por los resultados democráticos. Mientras el presidente Gustavo Petro mantiene sus denuncias, cuestionamientos y críticas sobre el proceso electoral, el presidente electo avanza en el proceso de empalme y en la conformación de su equipo de Gobierno.

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Mientras el presidente Petro sigue con sus polémicas declaraciones, Abelardo de la Espriella hace públicos los nombres de quienes conformarán su gabiente - crédito Sergio Acero/Reuters

Hasta el momento, ya oficializó a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, a Miguel Gómez Martínez al frente del Ministerio de Hacienda, al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa y a Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente. Entretanto, continúan sonando varios nombres para asumir las demás carteras, cuyos nombramientos aún no son confirmados.