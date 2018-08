"He venido trabajando durante treinta años en animaciones secuenciales, semanales, pensadas para el prime-time" dijo Groening en una entrevista otorgada a la sección de Artes del periódico The New York Times. "Tener, de repente, una cantidad de episodios que son estrenados al mismo tiempo hace que debas tener una gran historia para contar. Ha sido muy divertido pero a la vez una tortura" explicó el creativo.