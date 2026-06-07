Jota Pe Hernández afirmó que los grupos guerrilleros recogen cédulas y votan por las personas: “El heredero sacó el 100% de los votos”

Jota Pe Hernández exigió transparencia electoral y acusó alianza entre guerrillas y sectores políticos - crédito @JotaPeHernandez/X

Una serie de acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral de ciertas zonas de Colombia ha generado una serie de cuestionamientos de cara a la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio.

Tras lo anterior, el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández demandó atención sobre los mecanismos empleados en territorios donde la presencia de organizaciones armadas ilegales afecta el ejercicio libre del voto.

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El legislador, conocido por su postura crítica hacia el oficialismo, pidió a la ciudadanía difundir información sobre prácticas que, según él, vulneran la transparencia electoral. “Es urgente compartir eso”, insistió Hernández, al referirse a reportes provenientes de López de Micay, municipio del departamento de Cauca.

En su pronunciamiento, Hernández citó declaraciones de Roy Barreras, excongresista y excandidato presidencial. “Mire, en López de Micay ni siquiera se toman el trabajo de obligar a votar, sino que recogen la cédula y después le entregan el registro electoral”, expresó Barreras según el relato citado por Hernández.

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Jota Pe Hernández alertó sobre irregularidades en elecciones en zonas bajo control armado - crédito Prensa Senado

El senador opositor enfatizó el conocimiento de Barreras sobre el funcionamiento de estas dinámicas.

“Si hay alguien que conoce muy bien las porquerías que hacen los politiqueros de izquierda, es este petrista Roy Barreras”, sostuvo Hernández, señalando directamente a quienes, a su juicio, han facilitado la consolidación de esquemas clientelistas y de presión en los comicios.

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Hernández también citó otra intervención de Barreras, en la que aludió a un episodio de confrontación política. “Al ataque contra Alejandro Gaviria y dije hace 15 días: ‘No puede ser Petro el que lo ataque’. No lo puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal”, manifestó el exsenador.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Hernández advirtió sobre la evolución de los métodos de influencia en la región. “Este petrista chamuscado está advirtiendo que ya ni siquiera los grupos guerrilleros le ponen el fusil en la cabeza a los ciudadanos para obligarlos a votar por el candidato de la izquierda, sino que ahora recogen las cédulas, votan por ellos y luego entregan las cédulas ya con el certificado”, explicó.

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Jota Pe Hernández cuestionó resultados y advirtió sobre prácticas ilegales en los comicios en López de Micay - crédito @JotaPeHernandez/X

El senador subrayó que, de acuerdo con los resultados de la primera vuelta electoral del 31 de mayo, el candidato beneficiado fue Iván Cepeda Castro.

El congresista planteó interrogantes sobre el respaldo político en zonas de alta conflictividad. “¿Quiénes confesaron haber apoyado la campaña de Gustavo Petro, haber votado por Petro? Los guerrilleros del ELN y las disidencias de las Farc”, señaló. Además, recordó que estos grupos armados habían anunciado públicamente su respaldo al candidato del Pacto Histórico en el proceso presidencial.

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Hernández cuestionó además los resultados en áreas bajo control de organizaciones armadas. “¿Y quién ganó la primera vuelta en esas zonas rojas dominadas por las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc? Sí, señor, el heredero, el que lleva 30 años sentándose con ellos y dialogando con esos guerrilleros, el sujeto peligroso comunista Iván Cepeda Castro”, subrayó.

El legislador sostuvo que, en 208 puestos de votación de territorios catalogados como “zonas rojas”, Cepeda Castro habría obtenido el 100% de los sufragios.

El llamado de Jota Pe Hernández: “Es urgente compartir” las denuncias por fraude en municipios del Cauca - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según el testimonio de Hernández, esa tendencia se repitió en aquellos departamentos donde las estructuras armadas mantienen fuerte presencia.

“Justo en esos puestos de esos departamentos que están azotados por las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc, esas mismas que prometieron que iban a apoyar al candidato de la izquierda. Y efectivamente allí ganó este sujeto comunista peligroso, el heredero Iván Cepeda Castro”, añadió.

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El senador finalizó su intervención con un llamado a la movilización de los electores.

“Les ruego, compartan esta información para que todos los colombianos que tienen la libertad de elegir y que no salieron a votar el 31 de mayo, el 21 de junio vayan a las urnas y voten con amor por Colombia”, afirmó y añadió que la lucha contra prácticas ilegales y la defensa de la democracia deben mantenerse: “Como lo he dicho desde años atrás, aquí estamos y aquí seguiremos, ¡firmes contra los bandidos!”.

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