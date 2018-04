Minutos más tarde, Vega subió al escenario para recibir su premio y aprovechó su traspié para ofrecer a la audiencia para dar unas potentes palabras: "Yo me he caído muchas veces y me he levantado. Los invito a ustedes a caerse y a levantarse una y otra vez por los derechos humanos, por aquellos hombre y mujeres olvidados en el tiempo", expresó.