"La gran mayoría son tonterías. Pero igual duele. Hoy en día la gente dice, 'Yo amaba el cuerpo de Gigi, pero se rindió'. Yo no estoy delgada porque me entregué a la industria", explicó Hadid, "Cuando tenía un cuerpo más atlético, me sentía orgullosa porque era una excelente jugadora de voleíbol o excelente en equitación. Pero luego de descubrir que sufro de Hashimoto (enfermedad autoinmune), tengo que comer sano y hacer ejercicio.