La actriz, de 27 años, no suele hablar de su vida privada con la prensa. "Quiero ser consistente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y después pretender que la gente y los paparazzi no me saquen fotos caminando o en mi casa No se pueden tener ambas cosas", explicó tiempo atrás en una entrevista con Vanity Fair.