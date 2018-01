En 1982 recibió en este mismo escenario el premio Cecil B. de Mille y no se me escapa la trascendencia de este momento, en el que una niña como yo lo fui esté viendo esta noche la pantalla en el momento en que yo me convierto en la primera mujer negra en recibir el premio. Es un honor y es un privilegio compartirlo con todos ellos y con los increíbles hombres y mujeres que me inspiran y me incitan a mejorar… Quincy Jones, que me vio en el programa y le dijo a Steven Spielberg: 'Sí, ella es Sophia para El color púrpura'. Gayle, quien ha sido la definición de lo que es un amigo. Y Stedman, quien ha sido mi roca.