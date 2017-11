-A mí todo me afecta. Las luces que están ahí me afectan, tú me afectas, todo me afecta. Todos los días algo me afecta y me da alguna idea para luego escribir algo. Entonces no hay algo en particular que me afecte, todo me afecta. Hay cosas que me afectan más que otras pero sería injusto empezar a atribuirle porcentaje de cuánto me afecta, qué y cuándo. Demasiado exacto para mí.