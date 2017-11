—La verdad que sí. Y tengo mucha fortuna. Por eso lo de los premios… Si me dan un premio por esto, me parece que mi premio ya lo tengo: vivir de la música dignamente, encontrándome con grandísimos amigos que he admirado. Hace poco hablaba con un compañero tuyo antes de entrar, con Fito Páez,. Me he encontrado con tantos amigos que ya soy muy premiado. No necesito más premios.