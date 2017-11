—Constancia, equilibrio y coherencia. Sí, algunas veces es más difícil. La constancia siempre está, al final de cuentas haciendo una metáfora futbolera, nosotros en los 90 tuvimos una selección nacional que fue legendaria, en la que estaba el pibe Valderrama, pocos jugadores y había uno de ellos que era el cinco del equipo, el volante de contención, el que pegaba, el que marcaba y era un tipo muy entregado en la cancha. Él decía, lo que me pasaba era que me tocaba jugar con Valderrama, con Rincón, eran gente con mucho talento y a mí me tocaba suplir el talento con las ganas, con la entrega. Yo me siento muchas veces así. Sé que soy bueno en cosas que hago pero eso sí, en ganas, no sé si alguien me gana.