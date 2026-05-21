Colombia

Roy Barreras respondió al ‘castigo’ de Gustavo Petro a Laura Sarabia del que también habría sido ‘víctima’: “No quiero pensar que...”

La afirmación del jefe de Estado sorprendió a diferentes actores políticos y a la opinión pública, entre ellos al también exembajador de Colombia en Reino Unido, al sugerir que la designación de la funcionaria tenía como propósito apartarla del núcleo de poder en Bogotá

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Roy Barreras, tras su salida del Congreso en mayo de 2023, asumió como embajador de Colombia en Reino Unido; por lo que se cuestionó si también fue 'castigado' por Gustavo Petro - crédito Senado - Presidencia
Roy Barreras, tras su salida del Congreso en mayo de 2023, asumió como embajador de Colombia en Reino Unido; por lo que se cuestionó si también fue 'castigado' por Gustavo Petro - crédito Senado - Presidencia

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de designar a la exdirectora del Dapre Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido volvió a ser tema de controversia, y todo luego de que el propio mandatario catalogara este nombramiento como un “castigo” y un alejamiento de la funcionaria de su administración, por los diferentes escándalos que protagonizó.

La declaración del jefe de Estado, que se produjo el 20 de mayo durante una entrevista con Caracol Radio, motivó una serie de críticas, entre ellas la de miembros de la oposición como el electo representante a la Cámara Daniel Briceño. Pero también, serios cuestionamientos de personajes que hicieron parte de su Gobierno, como el hoy candidato presidencial Roy Leonardo Barreras.

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Roy Barreras se reunió con el mandatario Gustavo Petro el miércoles 7 de mayo en la Casa de Nariño - crédito redes sociales
Roy Barreras fue cercano al presidente Gustavo Petro, al ser clave en el Senado para impulsar, entre otras, la reforma tributaria en 2022 - crédito @RoyBarreras/X

En efecto, Barreras, que también ocupó esta dignidad en Londres y que en la actualidad espera ser el sucesor del primer mandatario, se cuestionó sobre los motivos por los cuales llegó a este cargo a mediados de 2023 - tras su destitución como senador - y mayo de 2025, cuando renunció a su cargo para empezar con su aspiración al primer cargo de la nación.

¿Qué dijo Roy Barreras de las afirmaciones de Gustavo Petro?

El veterano político hizo un intento por encontrar coherencia en lo dicho por el jefe de Estado. “O sea que según esta forma de entender la vida, cuando el señor presidente me hizo el honor de nombrarme también embajador en Londres, ¿me estaba castigando por apoyarlo y alejándome del poder? Yo no quiero pensar que haya actuado con esa motivación… ¡Uno no aleja al que sabe hacer!”, dijo.

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Roy Barreras sobre las palabras de Gustavo Petro
Con este mensaje en sus redes sociales, el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras se refirió sobre las palabras de Gustavo Petro, sobre el supuesto 'castigo' a Laura Sarabia - crédito @RoyBarreras/X

Con ello, habría hecho énfasis en la ambigüedad entre los lineamientos de Petro y la posible motivación política detrás de estos nombramientos, como confesó en el caso Sarabia. Y es que con esas afirmaciones, el presidente puso en entredicho la idoneidad de la política exterior del país, por los criterios detrás de sus decisiones y la naturaleza de las sanciones dentro de su administración.

En dicho diálogo, Petro confirmó que el traslado de Sarabia a suelo anglosajón no implicaba reconocimiento, sino una forma de pérdida de influencia en su Gobierno. “Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente, te alejaron del poder”, afirmó el primer mandatario, en relación con la funcionaria con mayor número de cargos en su administración, con cinco.

La controversia no solo involucra a la funcionaria, sino que sería motivo de análisis sobre el uso de puestos diplomáticos como salida a conflictos internos o señalamientos judiciales que afronten sus funcionarios. Esto, debido a que la mujer es investigada por su presunta participación en escuchas ilegales; presunto enriquecimiento ilícito y supuesta influencia en nombramientos del sector salud.

- crédito @laurisarabia/Instagram
Laura Sarabia recientemente presentó credenciales ante el Rey Carlos, como embajadora de Colombia en el Reino Unido - crédito @laurisarabia/Instagram

Sin embargo, según el gobernante, no existen impedimentos para que la mujer continúe como embajadora. “Contra Laura Sarabia no hay nada que hoy podamos decir que es un delito, que es un hecho anómalo. Nada”, enfatizó Petro a Caracol Radio; en una especie de defensa de la diplomática, que también fue jefa de despacho, canciller de la República y directora de Prosperidad Social.

En este caso, la controversia se amplió cuando Petro, en la misma conversación radial, se refirió a la designación de Daniela Andrade como notaria 36 de Bogotá, ligada al escándalo por el desembolso de $46.800 millones en la compra de 40 carrotanques para La Guajira: que fue la punta del ‘iceberg’ para destapar el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La señora Daniela Andrade era amiga de la señora Laura Sarabia; Laura la propuso para una notaría porque era su amiga y solo supimos las cosas después. Yo, de verdad, creo que quien firma no es el culpable”, con lo que buscó desligar a su administración de las responsabilidades en el caso de la Fiduprevisora, entidad sobre la cual hay una serie de denuncias que son investigadas.

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