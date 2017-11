Hay que recordar que el director de Argo fue duramente criticado por no haber nada para detener a Weinstein. Tras el explosivo artículo del New York Times, el actor condenó al hombre que ayudó en el despegue de su carrera en el cine. No obstante, horas más tarde, Rose McGowan, una de las tantas víctimas del empresario, lo llamó mentiroso y reprodujo una supuesta charla entre ellos, en la cual el último Batman reconocía saber quién era Weinstein.