Spacey dice que no recuerda el asalto. "Honestamente, no recuerdo el encuentro", dijo en un comunicado, antes de continuar diciendo que si sucedió, entonces pedía disculpas. (¿Quién está aconsejando a esta gente? No te disculpes por algo que no recuerdas haber hecho). Spacey, a su manera defectuosa, está cuestionando la veracidad de la acusación de Rapp. ¿Y sabes qué? Todos deberíamos estar haciendo eso. Por tres razones.