Whiterspoon dijo sentir "un verdadero disgusto con el director que me asaltó (sexualmente) cuando tenía 16 años y enojo con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición de mi empleo". Pero además, indicó que no se trató de una única vez que debió experiementar un ataque de esas características: "Y desearía poder decirles que fue un incidente aislado en mi carrera, pero tristemente no lo fue. Tuvo múltiples experiencias de hostigamiento y agresión sexual", añadió.