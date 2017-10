El escándalo sexual que involucra a Harvey Weinstein no se detiene. Después que Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y otras actrices de Hollywood contaran cómo fueron abusadas por el poderoso productor, la revista The New Yorker -que, junto con The New York Times, destapó el caso- reveló un audio en el que se escucha al Weinstein mientras intenta acosar sexualmente una modelo y admite haberlo hecho en otras oportunidades.