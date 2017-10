En toda su carrera, Hepburn consiguió cuatro Óscar gracias a sus actuaciones en "The Morning Glory" ("Gloria de un día") en 1933, "Guess Who's Coming to Dinner" ("Adivina quién viene a cenar esta noche") en 1967, "The Lion in Winter" ("El león en invierno") en 1968, y "On Golden Pond" en 1981, mientras que Fonda consiguió dos estatuillas, por "Klute" en 1971 y "Coming Home" ("El regreso") en 1978.