Isla de San Andrés eligió a Girley Natacha Ordoñez como gobernadora tras elecciones atípicas: la nueva lideresa ganó con el 64% de los votos

Las urnas para la elección atípica de gobernador en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cerraron el 5 de julio de 2026 tras una jornada que se desarrolló con normalidad - crédito Resgistraduría

Las urnas para la elección atípica de gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se cerraron oficialmente el domingo 5 de julio de 2026 tras una jornada que se caracterizó por la tranquilidad y la baja alteración del orden público.

Un total de 53.872 ciudadanos de las islas estaban habilitados para votar y definir el rumbo político del departamento en este proceso democrático excepcional.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que las mesas de votación funcionaron sin contratiempos logísticos desde su apertura; tras el cierre de las votaciones, la entidad activó de inmediato el sistema de preconteo para procesar los datos de los jurados y ofrecer los primeros resultados oficiales a la comunidad insular.

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Un total de 53.872 ciudadanos estaban habilitados para participar en este proceso electoral extraordinario que definirá el futuro político del departamento - crédito Emilio Aparicio Rodríguez/Prosperidad Social

El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance muy positivo sobre el comportamiento ciudadano y el despliegue técnico en las islas. El funcionario destacó que los habitantes de los diferentes sectores del archipiélago acudieron a los puestos asignados de manera pacífica para cumplirle a la democracia.

“La jornada electoral transcurrió con normalidad y los habitantes del archipiélago acudieron en completa calma a las urnas. La Registraduría continúa cumpliendo con la organización de procesos electorales con plenas garantías para todos, así como con una logística electoral impecable”, afirmó Penagos.

Con esta nueva cita en las urnas para elegir al mandatario departamental del archipiélago, ya son siete las elecciones atípicas que la organización electoral realiza con éxito en diferentes regiones del país durante el transcurso de 2026.

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El organismo electoral resaltó el correcto funcionamiento de la logística en todos los puntos de votación del archipiélago - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Ella es la nueva gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

La candidata Girley Natacha Ordoñez se consolidó como la ganadora definitiva de la elección atípica para la Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según el Boletín Informativo Número 16 emitido por la Registraduría, el proceso de preconteo cerró con éxito al alcanzar el 100% de las mesas informadas en todo el archipiélago.

El reporte definitivo confirmó que las 141 mesas instaladas fueron procesadas en su totalidad. La participación final de los isleños se situó en el 31,53%, lo que representa un total de 16.987 sufragantes de los 53.872 ciudadanos que estaban habilitados para votar en esta jornada democrática.

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Girley Natacha Ordoñez Bowie (Coalición Programática y Política): 10.874 votos (64,01%).

Romulo Areiza Taylor (Partido Político Dignidad & Compromiso): 2.300 votos (13,54%).

Bernardo Benito Bent Williams (Partido Demócrata Colombiano): 1.500 votos (8,83%).

Carlos Arturo Fontalvo Suarez (Partido Alianza Social Independiente - ASI): 947 votos (5,57%).

Carolina Patricia Puas Murillo (Partido Cambio Radical): 607 votos (3,57%).

Escorcio Antonio Christopher Pomare (Partido Comunes): 140 votos (0,82%).

El documento oficial suscrito por los delegados departamentales Héctor Alfonso Montero y Luz Stella Medellín también incluyó el balance de los votos que no apoyaron a ningún candidato en específico:

Votos en blanco: 513 (3,02%).

Votos nulos: 74 (0,44%).

Votos no marcados: 32 (0,19%).

Girley Natacha Ordoñez Bowie se consolidó como la ganadora de la elección atípica a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el 100% del preconteo - crédito Registraduría

Esta fue la razón de las elecciones atípicas y la persona que estuvo a cargo de manera provisional

La elección del gobernador electo para el periodo 2024-2027, Nicolás Gallardo Vásquez, fue anulada por el Consejo de Estado debido a doble militancia.

El alto tribunal determinó que Gallardo, avalado por el Partido Liberal, incurrió en esta falta al apoyar de manera pública y clara a un candidato a la Asamblea Departamental que pertenecía a un partido político diferente al suyo.

Al declararse nula su elección, se generó una vacancia absoluta en el cargo, lo que obligó por ley a la Registraduría Nacional a convocar a nuevos comicios ciudadanos. Durante el periodo de interinidad, mientras se organizaban las elecciones atípicas, el presidente Gustavo Petro designó como gobernadora encargada del archipiélago a Vilma Jay López (mediante el Decreto 502 de mayo de 2026).

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Vilma Jay López fue designada gobernadora encargada del archipiélago mediante el Decreto 502 de mayo de 2026, durante el periodo de interinidad - crédito @vilmajayl/Instagram

Jay López, reconocida periodista de la región y exgerente del canal regional Teleislas, asumió las riendas del departamento para garantizar la continuidad administrativa hasta la posesión del nuevo gobernador electo en las urnas.