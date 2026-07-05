Joven que mató a su mamá en Antioquia porque no le dio dinero para drogarse fue enviado a prisión

La víctima había sufrido agresiones previas y amenazas de muerte por parte de su hijo desde noviembre de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre acusado de matar a su propia madre en el municipio de Caldas (Antioquia) fue enviado a la cárcel. De acuerdo con el informe de las autoridades, la víctima se negó a darle dinero para comprar droga, por lo que el señalado habría decidido atacarla y ahora es procesado por feminicidio agravado.

Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación informó que también le imputó cargos por el delito de violencia contra servidor público agravada porque hirió a uno de los policías que atendió el operativo. Debido a la gravedad de los hechos, el sujeto quedó bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

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La judicialización del señalado criminal, identificado como Juan Pablo Jaramillo Martínez, llegó dos meses después del crimen que conmocionó al sur del Valle de Aburrá el 1 de mayo de 2026. Durante las audiencias preliminares, el acusado, de 26 años, no aceptó los cargos de feminicidio agravado y violencia contra servidor público agravada.

Según el informe del ente acusador, la víctima era María Teresa Martínez, de 45 años, que fue atacada con arma cortopunzante en una vivienda del barrio El Pombal por su propio hijo y, al parecer, no era la primera vez que reaccionaba en forma violenta en su contra.

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El caso causó indignación entre la ciudadanía que pide la máxima condena - crédito Colprensa

La agresión a los policías fue incorporada al proceso

El sujeto no solo actuó en contra de su madre, sino que atacó a un uniformado, pues en el momento en el que los policías llegaron a la casa tras las llamadas desesperadas de los vecinos que oyeron los gritos desgarradores de la mujer, encontraron al presunto agresor herido junto al cuerpo de la víctima.

Las autoridades creyeron en un primer momento que estaba inconsciente o muerto. Según el ente acusador, el hombre habría fingido estar sin vida para atacar con un cuchillo a uno de los uniformados cuando este se acercó a verificar si respiraba.

Ante esa agresión, una subintendente de la Policía accionó su arma de dotación para controlar la situación. En ese procedimiento, el hoy procesado resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica hasta recibir el alta.

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La captura se hizo efectiva por orden judicial una vez salió del hospital. Por las lesiones ocasionadas a los uniformados que atendieron la emergencia, la Fiscalía sumó la imputación por violencia contra servidor público agravada.

Un juez le impuso medida de aseguramiento mientras avanza la acusación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación reveló antecedentes de violencia intrafamiliar

La Fiscalía General de la Nación concluyó en su informe que el acusado mató a su madre y que la agresión no fue un hecho aislado, sino la culminación de un historial previo de violencia intrafamiliar y amenazas de muerte dentro del mismo entorno familiar.

Según la investigación, María Teresa Martínez venía siendo víctima de agresiones por parte de su hijo desde tiempo atrás. El ente acusador indicó que incluso la habría amenazado de muerte en noviembre de 2025, aunque ella nunca creyó que su hijo hiciera realidad sus advertencias.

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En su momento, la Alcaldía de Caldas informó que el hombre tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y consumo de sustancias estupefacientes. También señaló que durante 2025 estuvo vinculado a un proceso de rehabilitación para dejar las drogas, pero al parecer recayó en el consumo.

La administración municipal agregó que en varias ocasiones fue necesaria la intervención de la Policía por episodios de agresividad, lo que fue ampliamente rechazado por los habitantes del sector que exigen justicia ante este lamentable caso.

La comunidad pide justicia en este y otros casos de violencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso contra el hombre que mató a su madre seguirá abierto mientras la Fiscalía avanza en la acusación por feminicidio agravado y violencia contra servidor público agravada.

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Entre tanto, las autoridades piden a la ciudadanía que esté atenta a cualquier situación que pueda presentar un riesgo para denunciar de inmediato y así evitar que los casos terminen en fatalidad.