Para entrar a Art Basel Miami Beach, ¿hay que estar vacunado contra el COVID-19?

Un evento de la magnitud de Art Basel requiere de una organización y un cuidado extremos. (Art Basel)

El 29 de noviembre (entrada por invitación) arranca Art Basel Miami Beach, una de las ferias de arte más grandes del mundo y sin duda la más importante del sur de la Florida. Cerca de 90.000 personas recorrerán los pabellones del Miami Beach Convention Center a lo largo de esa semana, principalmente entre el 1 y el 3 de diciembre, los días en que la muestra abre para el público general.

Un evento de esta magnitud requiere de una organización y un cuidado extremos. Para proteger las muchísimas obras de gran valor que estarán en exhibición, así como para cuidar la integridad física de los asistentes y que prime un ambiente de tranquilidad y seguridad para todos, los organizadores exigen el cumplimiento de ciertas reglas, a la vez que ofrecen algunos servicios para el bienestar de los paseantes.

Dado que se tratará de la primera edición completamente presencial luego de la pandemia de COVID-19, la organización informó detalladamente su política al repecto. Para entrar al gran encuentro de galerías no será necesario mostrar prueba de vacunación ni un resultado negativo en el test. El uso de tapabocas es opcional, pero se lo recomienda en especial en el caso de personas que pertenezcan a grupos de riesgo. En la recepción habrá barbijos disponibles, pero Art Basel recomienda que los visitantes lleven su própia máscara. La feria no ofrece pruebas de coronavirus en sus instalaciones, pero en todo Miami Beach hay numerosos lugares para hacerlo.

Los animales están prohibidos en la feria al no ser que se trate de un animal de servicio para visitantes con discapacidades. (Art Basel)

Lo primero que debes saber es que todos los visitantes y sus pertenencias estarán sujetos a una inspección minuciosa antes de ingresar a las instalaciones de la feria. Será importante que cumplas con las solicitudes e instrucciones del personal de seguridad en el lugar.

En cuanto a carteras y bolsos, solo se permitirá una pieza por persona. Se podrán llevar bolsas pequeñas por los pasillos, pero estarán sujetas a inspección. No se permitirán mochilas, maletas, ni carritos de cualquier tamaño. Los bolsos, maletines y artículos similares que midan más de 16″ x 8″ x 16″ (40 x 20 x 40 cm) deberán depositarse en el guardarropas. Cualquier artículo que no cumpla con esta política estará prohibido.

Hablando de guardarropas: su uso es gratuito. Eso sí, Art Basel no se responsabiliza por los artículos robados y/o cualquier objeto allí depositado. En los guardarropas de los vestíbulos norte, oeste y este se ofrecerán sillas de ruedas manuales y scooters, también de forma gratuita (disponibles por orden de llegada). Durante el horario del evento, los artículos perdidos se almacenarán en el guardarropas del vestíbulo este.

En los pasillos se prohibirán los elementos que pueda causar daño (como paraguas grandes) y los dispositivos recreativos con ruedas (como Segways, patines, patinetas y bicicletas). Pero si se permitirán los equipos de ayuda para la movilidad de las personas con discapacidad (sillas de ruedas, muletas, andadores, bastones, prótesis y otros dispositivos ortopédicos). También se permitirán los equipos médicos personales.

Los alimentos y bebidas solo podrán ser consumidos en áreas designadas del evento. (RONN TOROSSIAN VIA REUTERS)

No se podrá introducir alimentos ni bebidas del exterior en el recinto del espectáculo: solo se podrán consumir los que se ofrecen en áreas designadas del evento. (O que sean parte de la exposición, como sucedió con la banana de la obra Comedian, de Maurizio Cattelan, en 2019: la despegó de la pared y la comió David Datuna.)

Se podrán tomar fotos siempre que sean para uso personal/no profesional y no comercial. Se permitirán cámaras que no superen las 6″ x 5″ x 3″ (16 cm x 12 cm x 8 cm) con un solo lente de no más de 80 mm de distancia focal. Se prohíbe lo siguiente: cámaras de formato mediano o grande, lentes super-zoom o teleobjetivos, flashes, dispositivos de cámara extensibles (por ejemplo, monopies, trípodes, selfie sticks, etc.), drones y grabación de video.

Cuando tomes fotos, deberás asegurarte de no perturbar a las galerías o visitantes, y hacerlo teniendo en cuenta la seguridad de las obras de arte. Es importante también que sepas que en las instalaciones se estarán realizando fotografías y filmaciones de prensa y promocionales. La asistencia a la feria implica el permiso para que tu imagen se utilice con fines no comerciales (incluidos los informes de los medios).

Art Kids, un servicio para el cuidado de niños entre 4 y 12 años, estará disponible durante el evento. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)

Los animales están prohibidos en la feria, excepto que se trate de un animal de servicio para visitantes con discapacidades. En ese caso, el propietario deberá asumir toda la responsabilidad por su animal.

Ten en cuenta que algunas obras de arte o representaciones pueden tener temas para adultos o no ser adecuadas para niños. Deberás ser discretos con los niños bajo tu cuidado. Las galerías enumeradas en el formulario de Notificación de contenido para adultos, en su opinión razonable y objetiva, han informado a Art Basel de que su material puede ser inapropiado para los niños. Art Kids, un servicio para el cuidado de niños entre cuatro y 12 años, estará disponible durante el evento.

