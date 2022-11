Art Basel Miami Beach: 15 actividades que no te puedes perder

Las actividades alrededor de la gran feria de galerías le dan un aspecto distinto a Miami y sus playas. (Art Basel)

Art Basel Miami Beach vuelve a copar la playa y sus alrededores con una edición muy especial: la feria originada en Basilea en la década de 1970 cumple 20 años al otro lado del Atlántico. Como siempre, además de las actividades dentro del Miami Beach Convention Center (abierto al público 1 y 2 de diciembre de 11 de la mañana a 7 de la tarde y el sábado 3 de 11 de la mañana a 6 de la tarde), habrá otras en instituciones culturales que participan del evento.

Entre las numerosas actividades, esta guía selecciona las que no hay que perderse.





Art Basel Miami Beach 2022

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach

Cuándo: 1 y 2 de diciembre de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde y 3 de diciembre de 11 de la mañana a las 6 de la tarde; 29 y 30 de noviembre exclusivamente por invitación

Cuánto: entrada de un día, USD 70; entrada First Access, USD 90; entrada combinada con Design Miami/, USD 98; con descuento para estudiantes y adultos mayores, USD 55; tarjeta Premium (incluye acceso a la vernissage del 30 de noviembre y los tres días siguientes), USD 600; tarjeta Premium+, USD 2.200





Guided Tour | The On Art Walk

"On Art Walk", un evento habitual de Art Basel Miami Beach, contará con la curadora independiente Dejha Carrington. (Art Basel)

On Art Walk es un evento social guiado que te permitirá descubrir algunas de las obras de arte públicas al aire libre en Miami Beach. Desde Lawrence Weiner hasta Joep van Lieshout y Abraham Cruzvillegas, aprenderás todo sobre estas obras públicas y los artistas detrás de ellas. El On Art Walk de este año será presentado por la curadora independiente Dejha Carrington.

Dónde: Collins Canal Park, junto a Miami Beach Convention Center

Cuándo: del 29 de noviembre al 3 de diciembre, de 4 a 5:30 de la tarde

Actividad gratuita

Conversaciones | El efecto Miami

Ahora que Art Basel Miami Beach cumple 20 años, este panel reúne a coleccionistas que han ayudado a dar forma a la ciudad como destino cultural. ¿Qué podemos aprender del ecosistema de Miami y de los coleccionistas que han contribuido a él? ¿Cuáles han sido sus viajes paralelos en las últimas dos décadas? ¿Cómo esperan inspirar a una nueva generación de coleccionistas y fomentar nuevos talentos artísticos?

Participan Craig Robins (Dacra), la curadora Katherine Hinds (Margulies Collection) y los coleccionistas Carlos y Rosa de la Cruz y Martin Z. Margulies, con la crítica Jane Wooldridge (Miami Herald) como moderadora.

Dónde: Miami Beach Convention Center

Cuándo: 30 de noviembre, 1 a 2 de la tarde.

Actividad gratuita, previa entrada a Art Basel Miami Beach





Leonardo Erlich, <i>Liminal</i>

"Swimming Pool", la famosa obra de Leandro Erlich, se podrá ver y experimentar en el PAMM.

El Pérez Art Museum Miami (PAMM) ofrece la primera muestra individual de Leandro Erlich en los Estados Unidos, en la que se verán 16 obras seleccionadas por el curador Dan Cameron, entre ellas la célebre piscina (Swimming Pool), que fue montada por Artea, compañía de los curadores Rodolfo de Athayde y Ania Rodríguez. A lo largo de dos décadas de trabajo del artista argentino, el público podrá conocer, y experimentar, la investigación sobre los sentidos y el espacio, que cuestiona las certezas sobre la percepción.

Dónde: PAMM, 1103 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

Cuándo: desde el 29 de noviembre, de jueves a lunes de 11 de la mañana a 6 de la tarde

Cuánto: de USD 12 a USD 16

Conversaciones | Premiere: Carrie Mae Weems, Nona Hendryx, y Hans Ulrich Obrist

¿Cómo se desarrollan los parentescos artísticos? ¿Qué pasiones comunes unen a los creadores? Concebida por Hans Ulrich Obrist, esta nueva serie de conversaciones Art Intersections reúne a profesionales de todas las formas de arte para discutir sus afinidades, intereses y preocupaciones mutuas. La artista Carrie Mae Weems, cuyo influyente trabajo explora la identidad cultural en relación con las estructuras políticas, dialogará con la música y artista pionera Nona Hendryx sobre sus experimentos multimedia. Curada en colaboración con Hans Ulrich Obrist y Serpentine.

Art Basel Miami Beach es el centro de la semana del arte en la playa y la ciudad. (Art Basel)

Dónde: Miami Beach Convention Center

Cuándo: 30 de noviembre, 11 a 12 del mediodía

Actividad gratuita, previa entrada a Art Basel Miami Beach





Faena Prize for the Arts: Paula de Solminihac, <i>Morning Glory</i>

Exhibición de la obra ganadora de este premio que cumple 10 años. La artista chilena Paula de Solminihac fue elgida entre casi 400 que enviaron sus propuestas desde 72 países. La instalación topográfica Morning Glory será inaugurada en un evento que contará también con una conversación del jurado que la eligió. La edición 2022 del premio tuvo como curadora a Direlia Lazo y en el jurado participaron Cecilia Alemani (curadora de la 59º Bienal de Venecia), el artista cubano Alexandre Arrechea, Caroline Bourgeois (curadora de la Colección Pinault), Ximena Caminos (artista y directora del premio), Chus Martínez (a cargo de la dirección del Instituto de Arte FHNW, Basilea) y José Roca (director artístico de la 23º Bienal de Sydney).

Dónde: Faena Miami Beach, Collins Ave. y 32th St.

Cuándo: 29 de noviembre a las 6 de la tarde (luego habrá un concierto de jazz)

Actividad gratuita, con reserva previa

"Morning Glory", la obra de la artista chilena Paula de Solminihac que ganó el Faena Prize, se abrirá al público.





Conversaciones | ¿Cómo se financia el arte? Nuevas formas de filantropía

A raíz de la pandemia de covid-19, ¿cómo puede la filantropía encontrar nuevas formas de apoyar a los creadores de manera efectiva y abordar la urgencia del cambio climático? ¿Qué nuevos mecanismos de financiación deben implementarse? ¿Qué oportunidades ofrece la tecnología para distribuir fondos de forma transparente y colaborativa? Lo discuten los principales representantes sobre las futuras prioridades y formas de financiación del arte: Alberto Ibargüen (Knight Foundation), Larissa Harris, Executive Director (Teiger Foundation) y Scott Moore (Gitcoin) con el asesor cultural András Szántó como moderador.

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, 3pm - 4pm

Actividad gratuita, previa entrada a Art Basel Miami Beach

Immersive Exhibition | ARTECHOUSE x Pantone Color of the Year 2023

Pantone, la autoridad mundial del color y líder en previsión de tendencias, junto con ARTECHOUSE Studio, el líder en arte experimental innovador impulsado por la tecnología, te invitan a experimentar el Pantone Color of the Year 2023. Por primera vez, una exhibición inspirada por el Pantone Color of the Year 2023 estará abierta al público. La exposición inmersiva lleva a los visitantes a un viaje de colores, texturas y más, centrándose en la intersección del arte, la tecnología y la ciencia.

Pantone presentará en ARTECHOUSE Studio las tendencias de color 2023 en una muestra inmersiva. (Art Basel)

Dónde: 736 Collins Avenue, Miami Beach

Cuándo: 3 de diciembre, de 12 del mediodía a 10 de la noche

Cuánto: gratuito para quienes tengan entradas a Art Basel Miami Beach; USD 25 adultos, USD 17 niños, USD 20 estudiantes y adultos mayores





<i>The Head & the Load</i>, ópera de William Kentridge

Con un elenco internacional de cantantes, bailarines, actores y músicos, The Head & the Load, celebrada ópera del artista sudafricano William Kentridge, arroja luz sobre los casi 2 millones de cargadores y cargueros africanos que sirvieron a las fuerzas alemanas, francesas y británicas durante la Primera Guerra Mundial en África. The New York Times describió el espectáculo como “un desfile histórico ferozmente hermoso de música, movimiento y juegos de sombras que reanima a estos combatientes africanos perdidos”.

Dónde: Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Boulevard, Miami

Cuándo: 1 y 2 de diciembre a las 8 de la noche, 3 de diciembre 2 de la tarde y 8 de la noche

Cuánto: entre USD 50 y USD 175

"The Head & The Load", la ópera del artista sudafricano William Kentridge, se verá en el Adrianne Arsht Center.

Coffee at the Warehouse | La Colección Margulies en the Warehouse

La Colección Margulies en the Warehouse te invita a tomar café y disfrutar del arte. Con las exposiciones actuales de la colección: Los italianos, Los años amargos, Nuevos pintores y escultores europeos y estadounidenses, Nuevos medios y En curso.

Dónde: The Margulies Collection at the WAREHOUSE, 591 NW calle 27, Miami

Cuándo: 30 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde

Cuánto: USD 10

Charlas UBS | Más allá de la representación: reinventar el camino a seguir

Lanzamiento del libro más nuevo de UBS Art Collection, Reimagining: New Perspectives. Una conversación sobre lel concepto de representación y los desafíos del presente y el futuro, con los artistas Amanda Williams, Tunji Adeniyi-Jones y Hugo McCloud. Moderado por el curador y cofundador de ARTNOIR, Larry Ossei-Mensah.

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach

Cuándo: 2 de diciembre, de 1 a 2 de la tarde

Actividad gratuita, previa entrada a Art Basel Miami Beach





The Ruinart Beach Art Lounge

Muchas activades coinciden con las fechas de Art Basel Miami Beach, del 1 al 3 de diciembre. (Art Basel)

Ruinart Beach Art Lounge reinventará Right Here, Right Now como una instalación multisensorial interactiva. Situado frente a la playa de South Beach, entre las calles 21 y 22, el salón es tanto una obra de arte experiencial como un escape consciente para que los clientes se relajen y disfruten durante Art Basel.

Dónde: Miami Beach a la altura de 21st Str.

Cuándo: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde.

Actividad gratuita pero con tickets que se entregan por orden de llegada





Public Art Reveal | Miami-Dade County Art in Public Places

Nuevas comisiones de arte público a escala monumental en Virgin Voyages Terminal V del puerto de Miami. Se inaugurarán las nuevas comisiones que realizaron los artistas Dara Friedman, Kelley Johnson, Jamilah Sabur, Kelly Breez y Jillian Mayer.

Dónde: 718 North Cruise Boulevard, Miami,

Cuándo: 2 de diciembre de 10 a 11 de la mañana

Actividad gratuita pero con tickets que se entregan por orden de llegada

<i>Pintura en exceso</i>, muestra sobre arte ucraniano

Una conversación sobre los desafíos del arte ucraniano contemporáneo en tiempos de guerra en el contexto de la exposición Pintura en exceso: el renacimiento del arte de Kiev, 1985-1993 en el Museo de Coral Gables, donde también está disponible el catálogo. Las curadoras Olena Martynyuk y Julia Tulovsky discutirán la escena artística de Kyiv hoy, explorando las influencias en la pintura contemporánea, la identidad y estética cultural ucraniana y el activismo social y político en las artes visuales.

Dónde: Coral Gables Museum, 285 Aragon Ave, Coral Gables,

Cuándo: 3 de diciembre, de 10 a 12

Cuánto: entre USD 5 y USD 12





Desayuno y conversación | Museo de Arte Patricia y Phillip Frost

El Patricia and Phillip Frost Art Museum ofrecerá su 17 Desayuno Anual en el Parque. (FIU)

Celebra el 17º Desayuno Anual en el Parque para una conversación con María Magdalena Campos-Pons y Elvia Rosa Castro. Cada año desde 2004, como un evento oficial durante Art Basel Miami Beach, el Museo de Arte Patricia & Phillip Frost ha recibido a los visitantes para disfrutar de un desayuno de cortesía, una conversación con un artista destacado y visitas guiadas al Parque de Esculturas.

Dónde: Patricia and Phillip Frost Art Museum en FIU, 10975 SW 17th St, Miami

Cuándo: 4 de diciembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde

Actividad gratuita, con reserva previa

