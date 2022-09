El ex presidente del BID calificó como “difamatoria” y “política” su destitución de la institución

El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone calificó de “arbitraria” y “política” su destitución de la institución y aseguró que los motivos que se esgrimieron para sacarlo del puesto constituyen un caso de difamación.

“A mi no me importa que me hayan sacado del banco, me importa que lo hicieron de forma difamatoria. Tuvimos el año mas exitoso del BID”, se defendió Claver-Carone en una entrevista para el canal NTN24.

“El banco intentó esconderse en sus privilegios e inmunidades, se violaron las reglas del banco de confidencialidad. Eso va en contra de los derechos y obviamente mis abogados están teniendo conversaciones sobre los contratos y posibles rupturas. Yo reservo todos mis derechos por esa difamación”, agregó.

Claver-Carone tildó el proceso que llevó a su cese como director del BID de “opaco” y de haber consistido en un juicio sin reglas del que nadie lo mantuvo informado.

“Mi contrato dice que me pueden sacar por cualquier razón: porque no les guste, porque soy cubano americano, porque soy republicano, porque trabajé para Trump. Lo que no tienen derecho es a difamarme y lo que hicieron con esta alegación fue eso”.

El ex presidente del BID aprovechó la entrevista para acusar a su predecesor Luis Alberto Moreno de “mal manejo de gastos” dentro de la institución como la compra de “botellas de vino de 2.400 dólares o viajes en aviones privados”.

“Yo eliminé todos los choferes del banco que usaban los ejecutivos. Los viajes en avión privado. Hicimos los recortes, produjimos más” dijo.

El propio BID confirmó el lunes el cese oficial del hasta entonces director, después de que se llevara a cabo una investigación sobre la supuesta relación amorosa con una subordinada y de que los gobernadores de la Asamblea votaran a favor de que abandonara la institución, que prohíbe las relaciones íntimas entre superiores con personas que dependan directamente de ellos.

También dijo que los señalamientos contra la subordinada no se darían si se tratara de una hombre, apuntando a que las acusaciones se tratan de una cuestión de género.

“Sabemos que yo había recibido amenazas. Da igual quién envió el mail. Esto es una movida política conocida. Esto ocurre en Latinoamérica. Ninguna de esas alegaciones de la carta es verdadera”, aseguró.

Este miércoles, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la apertura del proceso para nombrar a un nuevo presidente.

La oficina de la secretaría del BID notificó a los Gobernadores del Banco (ministros de economía o directivos de bancos centrales de los 48 países que integran la institución) sobre el comienzo de un proceso para proponer candidatos, que durará 45 días.

Para ser elegido, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros, que varía según la cantidad de acciones que posee cada país miembro del capital ordinario del BID.

Estados Unidos, por ejemplo, tiene la mayor capacidad de voto, un 30%, seguido de Argentina y Brasil con un 11,3%, respectivamente, y México, con el 7,2 por ciento.

El aspirante ganador, que es elegido por un período de cinco años (y una reelección), debe contar también con el respaldo de al menos 15 de los 28 países regionales.

Hasta entonces presidirá el BID de forma interina la hondureña Reina Irene Mejía Chacón, que ocupa el cargo desde el pasado lunes.

Claver-Carone fue elegido para encabezar el BID en septiembre de 2020 a propuesta del entonces presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), una decisión que generó algo de polémica por tratarse del primer presidente de la institución que no era latinoamericano.

(Con información de EFE y AFP)

