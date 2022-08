Una misteriosa enfermedad está matando a perros en Estados Unidos

Los síntomas más comunes son los vómitos, la diarrea y sangrado en heces (Reuters)

Las agencias estatales y federales están investigando una enfermedad desconocida que ha enfermado a perros en el norte de Michigan y ha matado al menos a 30 caninos en un condado después de que mostraran signos de una enfermedad parecida al parvovirus.

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) dijo que está trabajando con los refugios locales de control de animales, los veterinarios, el laboratorio veterinario de la Universidad Estatal de Michigan, el Departamento de Agricultura de EEUU y otros socios en las pruebas para determinar la causa de la enfermedad.

La agencia estatal dijo que “varios perros” han enfermado con los mismos síntomas en el norte de la Península Baja del estado con una enfermedad similar al parvovirus canino, que afecta a los tractos gastrointestinales del perro y se propaga por el contacto de perro a perro y el contacto con heces y ambientes contaminados.

Un veterinario informó a los funcionarios del MDARD sobre el tratamiento de un perro que tenía vómitos y diarrea, que son síntomas comunes del parvovirus canino. Sin embargo, ese perro dio negativo en las pruebas de parvovirus en una clínica veterinaria, según la agencia.

El departamento dijo que desde entonces ha tenido noticias de agencias de control de animales en el norte de Michigan sobre perros con los mismos síntomas, cuyas causas no se han determinado.

(Reuters)

La veterinaria estatal Nora Wineland dijo en un comunicado que “investigar los detalles de las detecciones de enfermedades animales inusuales o notificables” es una parte clave de la misión del MDARD.

En el condado de Otsego, unos 30 perros de propiedad privada y en su mayoría no vacunados han muerto, dijo Melissa FitzGerald, la directora del departamento de control de animales del condado. Dijo que no parece que los perros hayan tenido contacto entre sí.

“Da miedo”, dijo FitzGerald al Detroit Free Press. “Hay muchas cosas que podrían ser”.

Rudi Hicks, director de control de animales en el condado de Clare, Michigan, dijo la semana pasada a The Clare County Cleaver que aún no había tratamiento para las dolencias de los perros. Aconsejó a los residentes de la zona: “Mantengan a sus perros en casa, no los lleven a parques para perros, no los saquen a pasear”.

(Reuters)

Adrianna Potrafkey, que vive en el norte de Michigan, dijo que a principios de julio cuatro de sus perros se despertaron con diarrea sanguinolenta y malestar estomacal. Todos ellos se han recuperado desde entonces, lo que Potrafkey atribuye en parte a las vacunas que recibieron cuando eran cachorros.

Dice que no trabajó durante dos semanas seguidas porque le preocupaba dejar a sus perros solos, y que su veterinario estaba desconcertado por lo que estaba enfermando a sus perros. “Me impactó mucho. No podía dejarlos por si pasaba algo”, dijo a WXMI-TV.

El MDARD dijo que animaba encarecidamente a los propietarios de perros a trabajar con su veterinario para asegurarse de que su perro está al día con las vacunas de rutina. Existe una vacuna muy eficaz contra el parvovirus para proteger a los perros contra esa enfermedad, dijo la agencia.

(Con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: