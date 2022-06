La hija trans de Elon Musk consiguió la autorización de un tribunal en EEUU para el cambio de nombre

La Justicia de EEUU autorizó el cambio de género y nombre de la hija trans de Elon Musk

Un juez de California aprobó una solicitud de la hija adulta del CEO de Tesla, Elon Musk, para cambiar su nombre y género en su certificado de nacimiento.

Vivian Jenna Wilson, anteriormente identificada como Xavier Alexander Musk, presentó la petición en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el día después de cumplir 18 años en abril.

Mencionó la identidad de género y una aparente aversión por su padre, como la razón del cambio.

“Ya no vivo ni deseo estar relacionado con mi padre biológico de ninguna manera o forma”, escribió en la petición.

Elon Musk y Justine Wilson, la madre de Vivian Wilson

El juez Rafael Ongkeko aprobó la petición el miércoles en el juzgado de Santa Mónica después de que nadie objetó el cambio. Una audiencia que había sido programada para el viernes fue cancelada. La orden judicial dijo que se emitiría un nuevo certificado de nacimiento que reflejaría el cambio.

Vivian ahora usará legalmente el apellido de su madre, la autora canadiense Justine Wilson, quien estuvo casada con Musk de 2000 a 2008.

La pareja tuvo cinco hijos, el mayor de los cuales murió cuando era un bebé. Vivian tiene un hermano gemelo.

Musk se ha casado tres veces, dos de ellas con la actriz de “Westworld” Talulah Riley. Tiene dos hijos pequeños con la cantante Grimes.

En el Día del Padre, Musk tuiteó: “Quiero mucho a todos mis hijos”.

Musk, de 50 años, que actualmente está tratando de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares, dijo anteriormente que apoya a las personas transgénero, aunque fue criticado por descartar el uso de diferentes pronombres.

“Absolutamente apoyo trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética”, tuiteó en diciembre de 2020.

En julio de 2020, tuiteó “Los pronombres apestan”.

The Associated Press intentó comunicarse con Vivian Jenna Wilson para hacer comentarios, pero las llamadas telefónicas no fueron respondidas y los mensajes de texto no fueron devueltos de inmediato.

En 2020, Musk tuiteó “los pronombres apestan”, unos días más adelante tuiteó devuelta lo siguiente; “apoyo absolutamente a los trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética”. Opinando sobre cómo las personas transgénero eligen con que pronombres quieren ser identificados.

En mayo, aproximadamente un mes después de que se presentara el nombre y el cambio de género de la hija de Elon Musk, este declaró su apoyo hacia el Partido Republicano, cuyos representantes electos apoyan una serie de leyes que limitarían los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos.

(Con información de AP)

