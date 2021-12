Lealtad a su familia, espionaje a colegas y mentiras a CNN: Chris Cuomo contra las cuerdas

El periodista Chris Cuomo, habló durante su programa, transmitido en horario estelar, sobre las acusaciones de acoso en contra de su hermano, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York (CNN)

Está la familia y tu trabajo como periodista. La voluntad de Chris Cuomo de poner en riesgo este último al servicio de su hermano ha provocado su suspensión por parte de la CNN. La cadena lo sacó del aire el martes, diciendo que el material publicado por el fiscal general de Nueva York muestra que jugó un papel más importante de lo que se había reconocido anteriormente en la defensa de su hermano, el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, mientras luchaba contra las acusaciones de acoso sexual.

Las transcripciones de los correos electrónicos y el testimonio de Chris Cuomo ante los investigadores estatales revelan que elaboraba estrategias regularmente con los ayudantes del gobernador y trataba de ayudarles a conocer lo que otros periodistas estaban informando sobre las acusaciones de acoso.

CNN dijo que estaba más involucrado de lo que sus ejecutivos -y no sólo el público en general- habían advertido. “Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, a la espera de una nueva evaluación”, dijo un portavoz.

Ni Cuomo ni el abogado que le representó en su testimonio ante los investigadores de la fiscal general del estado, Letitia James, devolvieron los mensajes en busca de comentarios.

Chris Cuomo, de CNN, durante un townhall televisado con la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020, la senadora Elizabeth Warren (Reuters)

Los Cuomo forman parte de una dinastía política neoyorquina que comenzó con su padre, Mario , que fue gobernador durante tres mandatos, de 1982 a 1996. Andrew estaba en su tercer mandato antes de dimitir a principios de este año, y ardía en deseos de superar el récord de su padre.

Andrew fue el ayudante y protector de mayor confianza de su padre durante la primera campaña de Mario y los primeros años como gobernador, un ejemplo de lealtad con la que Chris creció a pesar de que, a sus 51 años, es más de 13 años menor que su hermano.

A menudo se describen como mejores amigos. “Es mi hermano y le quiero a muerte pase lo que pase”, dijo Chris Cuomo en su testimonio el pasado julio. “Sólo tengo uno”.

El ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y su hermano, el ¿ex? presentador de CNN, Chris Cuomo (Infobae)

Aun así, eran ferozmente competitivos, dijo Michael Shnayerson, autor de “The Contender”, una biografía no autorizada de Andrew que se publicó en 2015.

“ Siempre, bajo la burla y el machismo, hubo un poderoso vínculo: los Cuomos contra el mundo ”, dijo Shnayerson. “ Puedo imaginar que era demasiado fácil para Chris dejar que ese vínculo nublara su juicio a la hora de informar sobre las noticias, y de seguir pistas sobre los enemigos políticos de Andrew ”.

A lo largo de su testimonio, Chris Cuomo vuelve con frecuencia a la familia cuando se le pide que explique su frecuente contacto -a menudo combativo- con los ayudantes de Andrew mientras intentaban encontrar una forma de salvar el puesto del gobernador.

“Se trata de mi hermano, y estoy tratando de ayudar a mi hermano a través de una situación en la que me ha dicho que no hizo nada malo”, testificó Chris. “Y eso es todo para mí. ¿Cómo puedo ayudar a proteger a mi familia? ¿Cómo le protejo a él? Probablemente debería haber pensado más en cómo me protejo a mí mismo, cosa que nunca se me ocurrió”.

La investigación de James descubrió que Andrew Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres . Dimitió como gobernador en agosto para evitar un probable juicio político.

La última vez que habló con su hermano sobre las acusaciones, dijo Chris Cuomo durante su testimonio, fue para averiguar qué iba a pasar y qué le diría a su madre de 90 años. Cuomo ha insistido en que no ha hecho nada para tratar de influir en la cobertura de la CNN de los problemas políticos de su hermano, y que se descubriría rápidamente si lo hiciera.

Aunque la gente puede entender que quiere ayudar a un familiar, su principal obligación como periodista es con los espectadores de la CNN, dijo Kathleen Culver, directora del Centro de Ética Periodística de la Universidad de Wisconsin. Estas revelaciones pueden dañar la reputación de la CNN, y de todos los periodistas, en un momento en que la gente ya desconfía de la profesión, dijo.

Los periodistas tienen que establecer su independencia respecto a los creadores de noticias. Cuomo “no era independiente de su hermano en ningún sentido del término, y eso es un problema muy, muy grande”, dijo Culver.

El suspendido presentador estrella de la CNN, Chris Cuomo, en una fotografía de archivo (Grosby)

Cuando The Washington Post informó por primera vez el pasado mes de mayo de que Cuomo había trazado estrategias con los ayudantes de su hermano, CNN dijo que era inapropiado pero no lo disciplinó.

“Cuando Chris nos admitió que había ofrecido consejos al personal de su hermano, rompió nuestras reglas y lo reconocimos públicamente”, dijo el martes el portavoz de CNN. “Pero también apreciamos la posición única en la que se encontraba y entendimos su necesidad de poner la familia en primer lugar y el trabajo en segundo lugar”.

A petición de los ayudantes de su hermano, Cuomo también utilizó sus contactos para averiguar lo que iban a informar otros periodistas , sobre todo Ronan Farrow, del New Yorker. Cuomo dijo que “la idea de que un reportero llame a otro para saber qué va a pasar es totalmente habitual”.

Por razones de competencia, los periodistas suelen sentir curiosidad por saber en qué están trabajando sus rivales, aunque una llamada telefónica por ese motivo probablemente se traduzca en un colgado airado.

En este caso, Cuomo buscaba “ información interna que fuera valiosa para su familiar ”, dijo Culver. “No es una información interna que sirva al público. Eso es lo que lo hace extraordinario”.

La decisión final de CNN sobre el futuro de Cuomo es complicada, en parte porque llama la atención la forma en que ha tratado el asunto en el pasado y sus propios esfuerzos por investigar sus actividades. Cuomo declaró que no le dijo a nadie en CNN que estaba contactando con otros periodistas para informarse sobre el artículo de Farrow.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo después de anunciar su renuncia al cargo, el 10 de agosto de 2021 (AP Foto/Seth Wenig)

“Su suspensión de la CNN es la medida correcta, y algo que debería haber ocurrido antes”, dijo Ben Bogardus, profesor de periodismo en la Universidad Quinnipiac de Connecticut. “Cuanto más se alargaba, más credibilidad perdía la CNN”.

“Cuomo Prime Time” ha tenido una media de 1,3 millones de espectadores por noche en lo que va de año, según la empresa Nielsen. Aunque su audiencia ha bajado mucho respecto al año electoral de 2020, como ocurre con muchos programas de noticias por cable, sigue siendo el programa más visto de CNN y la salida de Cuomo dejaría un gran hueco.

Su suspensión hace que algunos de los consejos que Cuomo dijo a los investigadores que dio a su hermano durante el escándalo de acoso suenen inquietantemente como si pudieran aplicarse a su propia situación.

“Tienes que decir la verdad”, dijo Cuomo que le aconsejó a su hermano. “No tienes que dejarte engatusar para decir la verdad. Tienes que asumir lo que está mal. Tienes que pedir disculpas. Y tienes que decirle a la gente que has aprendido de esto”.

Si él tendrá o no esa oportunidad es una cuestión abierta

(C) The Associated Press.-

