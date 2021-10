La cacería de Brian Laundrie: cómo fue que el principal sospechoso del caso Gabby Petito logró escapar

Gabby Petito y Brian Laundrie eran pareja y planeaban casarse, sin embargo ella fue encontrada asesinada y él está prófugo Foto: (Instagram Gabby Petito)

Tras la muerte (considerada un asesinato por el FBI) de Gabrielle “Gabby” Petito, su novio Brian Laundrie continúa desaparecido desde el 13 de de septiembre cuando presuntamente le dijo a sus padres que daría una vuelta por la reserva natural Carlton, que ha sido registrada varias veces por la policía sin éxito de hallarlo.

El padre de Brian, Chris Laundrie, está ayudando, dijo este jueves el abogado de la familia Steven Bertolino y detalló que acompañó a los agentes a un recorrido por lo lugares que su hijo solía frecuentar dentro de los 25.000 acres (más de 100 kilómetros cuadrados).

“Parece poco probable que todavía esté en esa reserva. No encontraron ningún rastro de él hasta ahora. Han pasado semanas”, dijo la ex agente del FBI Bryanna Fox, profesora asociada de criminología en la Universidad del Sur de Florida en Tampa a NBC News.

Laundrie, de 23 años, de North Port, Florida, pudo haber tenido asistencia financiera o de transporte eludiendo a las autoridades, consideró Fox, y agregó que si alguien lo recogiera haciendo autostop o si subiera a un autobús, los testigos probablemente habrían acudido a la policía o los medios de comunicación.

Brian escribió cuando le pidió matrimonio: "Mi mayor temor es que algún día me despierte y todo haya sido un sueño, porque así se ha sentido cada segundo desde el momento en que nos encontramos. Hasta que la muerte nos separe o hasta que me despierte, estoy tan feliz de que la respuesta sea sí, te quiero cariño"

“La idea de que no se ha dicho nada me refuerza que probablemente estaba recibiendo ayuda. Obviamente, esa persona tendría que ser muy leal y muy cercana a él ... para no comprometer su identidad”, concluyó Fox.

Laundrie regresó a Florida el 1 de septiembre sin Petito, y después de que se informó de su desaparición, él y su familia rechazaron los intentos iniciales de las fuerzas del orden para hablar directamente con ellos.

El 1 de septiembre Laundrie regresó a Florida sin Petito a la casa que él y la joven compartían con sus padres en North Port, Florida.

Los últimos días de vida de Gabby fueron entre peleas y discusiones con Brian, incluso hubo violencia física, han mostrado evidencia de la policía y llamadas al 911 de testigos que los vieron peleando Foto:(Instagram Gabby Petito)

La extraña salida a acampar de la familia Laundrie

Uno de los hechos que más extraña a la familia de Gabby es el comportamiento de la familia Laundrie tras la desaparición de la joven, ya que Brian junto a su padre y su madre fueron despreocupadamente de camping del 6 al 8 de septiembre a unos 120 kilómetros de su casa.

Roberta Laundrie, la madre de Brian Laundrie, se registró en un lugar frente al mar en el camping de Fort De Soto, según un informe de registro del camping de Pinellas County Parks, proporcionado a CNN.

Los Laundrie estuvieron en el camping y se fueron juntos, según declaró posteriormente su abogado Bertolino a CNN.

El 13 de septiembre la familia de Laundrie se niega a permitir que la policía de North Port hable con su hijo y emite una declaración a través de su abogado, Steve Bertolino, diciendo que “permanecerán en un segundo plano”. Este día los padres de Petito, Nicole Schmidt y Joe Petito, ofrecen una conferencia de prensa para pedir información sobre la desaparición de su hija Gabby, de 22 años.

El 14 de septiembre la policía declara a Brian Laundrie “persona de interés”. James Schmidt, el padrastro de Petito, vuela para unirse a la búsqueda en Wyoming. Petito aparece en Fox News para reprender a la familia Laundrie por negarse a cooperar con los detectives.

En ese momento, no se buscaba a Laundrie y Petito seguía desaparecida. Sus restos fueron descubiertos el 19 de septiembre en el condado de Teton, Wyoming.

En un comunicado, el FBI informó que “el 22 de septiembre de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Wyoming emitió una orden de detención federal contra Brian Christopher Laundrie en virtud de una acusación del Gran Jurado Federal relacionada con las actividades del Sr. Laundrie tras la muerte de Gabrielle Petito”.

El FBI dijo que un tribunal de Wyoming emitió una orden de arresto, donde se encontró el cuerpo de Petito el domingo. Sin embargo el cargo por el que se busca a Laundrie es por usar la tarjeta de crédito de Petito para sacar USD 1.000.

