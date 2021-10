Las duras palabras de la familia de Gabby Petito: “Brian es un cobarde y sigue vivo”

Gabby Petito y Brian Laundrie eran pareja y planeaban casarse, sin embargo ella fue encontrada asesinada y él está prófugo Foto: (Instagram Gabby Petito)

Los padres de Gabby Petito narraron los sombríos momentos que han vivido desde la desaparición de su hija y posterior muerte, además creen que su prometido, Brian Laundrie, “está vivo y escondiéndose”.

Sabían que su hija no estaba bien y lo difícil que pudieron haber sido sus últimos días con vida, explicaron Joe Petito y Nichole Schmidt, la madre y el padre de Gabby, además de sus respectivas parejas, que fueron entrevistados en el programa de televisión del Dr. Phil McGraw que se fue transmitido el martes.

“Me describieron una prenda de vestir que combinaba con una de sus sudaderas favoritas que sabíamos... era de ella. Todos estábamos llorando en la habitación. Ya sabes, no podía creerlo, porque estábamos esperando la esperanza. Sabía lo que potencialmente íbamos a encontrar cuando llegáramos aquí”, recordó su padrastro Jim Schmidt respecto al momento en que la policía les dio la noticia de el hallzgo del cuerpo de la joven de 22 años.

Los demás se unieron a la reunión a través de una conferencia telefónica, donde se enteraron de que el FBI había encontrado los restos de un cuerpo que coincidía con la descripción física de Gabby.

Brian escribió cuando le pidió matrimonio: "Mi mayor temor es que algún día me despierte y todo haya sido un sueño, porque así se ha sentido cada segundo desde el momento en que nos encontramos. Hasta que la muerte nos separe o hasta que me despierte, estoy tan feliz de que la respuesta sea sí, te quiero cariño"

“Pude recomponerme y logramos que todos estuvieran en una conferencia telefónica, y pude transmitirlo a todos”, dijo Schmidt mientras él estaba en Wyoming, Nichole (madre de Gabby) estaba en Nueva York, mientras que su padre biológico Joe Petito y Tara su pareja, estaban en Florida.

Entre lágrimas, la madre de Gabby le describió a McGraw cómo se enteró de que los investigadores habían “encontrado restos”.

“Sabíamos que era Gabby. Aunque esperábamos que no lo fuera. Fue lo más difícil que tuve que escuchar ... Pero sabía que ella se había ido. Como madre, sabía que ella se había ido”, narró su madre biológica.

La gente coloca velas y flores durante una vigilia a la luz de las velas para la bloguera de viajes Gabby Petito, cuyo cuerpo fue descubierto en un rincón remoto del Bosque Nacional Bridger-Teton después de viajar con su novio, en Blue Point, Nueva York, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2021. REUTERS / Eduardo Muñoz

El FBI confirmó dos días después que los restos pertenecían a Petito e identificó la forma de su muerte como homicidio.

Nichole Schmidt agregó que sospechaba lo peor el 11 de septiembre, pocas horas después de haber denunciado la desaparición de su hija, después de que se enteró por las autoridades de que la camioneta en la que Gabby y Laundrie habían viajado a través del país estaba de regreso en North Port, Florida, hogar de la familia de Laundrie.

“No quería admitirlo pero lo sentí la noche que descubrí que la camioneta estaba en Florida el 11, sentí en mi corazón que ella se había ido”, agregó.

Gabby tenía 22 años, quería ser youtuber, trabajó duro en una cafetería para ahorrar y hacer el viaje de sus sueños en Van por varios estados con su novio Brian, ambos narraban en su cuenta de Instagram y Youtube su viaje por idílicos paisajes donde se mostraban muy enamorados, sin embargo la policía captó episodios de violencia en su relación Foto: (Instagram Gabby Petito)

Durante una parte diferente de la entrevista, Joe Petito le dijo a McGraw que Brian “no nos dijo” que había regresado a casa en la camioneta de Petito y Nichole Schmidt agregó: “Hasta donde sabemos, nuestra hija estaba acampando”.

La familia de la joven comenzaron a enviar mensajes de texto frenéticamente y a llamar a los padres de Brian Laundrie, incluso pensando desde el principio que Brian también estaba desaparecido, dijo Joe Petito.

“Tras no recibir respuesta, en uno de los mensajes, les dije que iba a llamar a la policía. Les dije ‘Solo te lo hago saber porque no tenemos idea, no hay respuestas’. Un padre normal te responde cuando le envías un mensaje de texto avisándole que va a llamar a la policía porque no puedes encontrar a tu hijo”, continuó Joe Petito.

Joe describió además el hermetismo de los padres de Brian, Chris y Roberta Laundrie, supuestamente “tenían papeles en la puerta”, con instrucciones para que la policía contactara a su abogado y no hablar con nadie.

“Soy papá. Hago que mis hijos se hagan responsables de sus decisiones. Si cometen un error, les ayudaré. Los guiaré por ese camino. Pero lo harán, van a reconocer sus errores porque eso es lo que hace un padre, no lo que están haciendo. Lo siento”, continuó Joe Petito.

Los padres de Gabby dijeron que ambos creen que los Laundrie “saben mucha más información de la que están publicando”, como dijo Nichole Schmidt.

Cuando se les preguntó si creían “100%” que Brian Laundrie está con vida y escondido, Joe Petito respondió: “Sí”.

“Porque es un cobarde. Total. Me vendrían bien algunas otras palabras, pero no puedo usarlas en tu programa. Cobarde. Cualquiera que viva en esa casa es un cobarde y no sabe cómo defender sus acciones”, sentenció.

Tras el funeral de Gabby, la familia mostró unos tatuajes que se hicieron para recordarla, inspirados en la frase “Let it be”(Deja que sea), el mismo tatuaje que la joven tenía.

Un memorial improvisado para Gabby Petito, después de que el cuerpo fue encontrado en un parque nacional de Wyoming fuera identificado como el de la bloguera de viajes de 22 años desaparecida, cerca del Ayuntamiento de North Port en North Port, Florida, EEUU, 22 de septiembre. 2021. REUTERS / Shannon Stapleton

Determinados en honrar la memoria de la joven de 22 años con acciones concretas, la familia también anunció el inicio de una fundación para ayudar a víctimas de violencia doméstica.

Durante el programa, el abogado de la familia Richard Stafford recordó que Brian Laundrie robó la tarjeta de crédito de Petito, la usó para sacar USD 1.000 “para llegar a casa y luego huyó de la policía”.

Stafford también dio su opinión sobre la falta de cooperación y empatía que los Laundrie han mostrado desde que desapareció Gabby: “Y esto es sobre una mujer que vivió en su propia casa, que fue la prometida de su hijo.? ¿Y no van a llamar a su familia y decirle lo que pasó? ¿Solo van a ignorar sus llamadas? ¡No era una extraña!”

“Estos padres, tuvieron una relación con Gabby”, agregó el Dr. Phil. “Vivieron en el mismo techo, compartieron su vida con esta joven mujer y ¿de repente le dan la espalda?”.

