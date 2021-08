Para los CDC de EEUU, por ahora sólo las personas inmunodeprimidas deben recibir una dosis de refuerzo contra el COVID-19

EEUU sostiene que por el momento sólo deben recibir un refuerzo de la vacuna contra el coronavirus las personas inmunodeprimidas (Foto: REUTERS)

Mientras crece a nivel internacional el debate sobre la posible aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que por el momento quienes están habilitados para recibir una tercera dosis son las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo que nadie más debe tratar de vacunarse por su cuenta, cuando se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomiende una tercera dosis para los pacientes inmunodeprimidos.

“En este momento, sólo ciertas personas inmunodeprimidas pueden necesitar una dosis adicional”, manifestó Walensky, quien se pronunció junto a Anthony Fauci, jefe epidemiólogo de la Casa Blanca.

Walensky detalló que “es una población muy pequeña, se estima que es el 3% de los adultos”. Sobre este tema, apuntó que tras la decisión de la FDA un comité de científicos de los CDC se reunirá el viernes para analizar la medida y emitir recomendaciones.

Fauci, en tanto, dijo que las personas de edad avanzada o de alto riesgo no deberían solicitar una tercera dosis por el momento, aunque aclaró que es probable que se les recomiende una dosis de refuerzo en algún momento.

El epidemiólogo, principal asesor del presidente Joe Biden para la pandemia, aclaró que, aunque la población general no necesite todavía refuerzos, “tarde o temprano” los necesitará.

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Foto: REUTERS)

La FDA está en conversaciones con los laboratorios Pfizer Inc. y Moderna Inc. para autorizar terceras dosis para individuos inmunocomprometidos. Según explican los especialistas, otra inyección podría ayudar a aumentar la protección de estos individuos, que podrían no generar una respuesta inmunitaria suficiente con la vacuna.

Esto contradice la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha pedido una moratoria global a una tercera dosis de la vacuna, porque considera que si los países comienzan a administrarla no ayudaría al reparto global de sueros contra la COVID.

Israel fue el primer país en comenzar la administración de las terceras dosis de la vacuna anticovid a las personas de 60 años y más, mientras los países occidentales se esfuerzan por vacunar a la mayor cantidad posible de sus poblaciones con dos dosis contra el coronavirus.

EEUU registra un preocupante aumento de casos ante la propagación de la variante Delta (Foto: REUTERS)

Estados Unidos vive una nueva ola de la pandemia por la expansión de la variante delta del coronavirus, que avanza sin freno y está detrás de casi todos los nuevos casos, por lo que el Gobierno no descarta administrar una tercera dosis de la vacuna.

El miércoles hubo 132.384 nuevos casos de COVID-19 en EEUU, con una media diaria semanal de 113.000 contagios, lo que supone un incremento del 24% respecto a los siete días anteriores. El número de ingresos en hospitales también ha aumentado un 31% respecto a la semana anterior, con una media de 9.700 admisiones diarias en centros sanitarios.

“Seguimos viendo un aumento de los casos, hospitalizaciones y muertes en todo el país, y ahora el 90% de los condados de Estados Unidos está experimentando una transmisión sustancial o alta” del coronavirus, subrayó Walensky.

Además, los casos en menores están también creciendo. Fauci detalló que el mayor número de contagios en niños y adolescentes se debe a que la variante delta es mucho más infecciosa que otras variantes, como la alfa.

“Lo único que sabemos seguro es que más casos significan más menores en el hospital”, alertó.

