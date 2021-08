Estados Unidos cree que es inevitable la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19

En la imagen, el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci (Foto: EFE)

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró este jueves “inevitable” que se administre una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 en el futuro, aunque no quiso precisar cuándo.

Así lo señaló en la rueda de prensa del equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca, en la que subrayó que eso es algo que va a producirse “tarde o temprano”. Entretanto, las autoridades sanitarias de EEUU evalúan la situación a diario y siguen los estudios nacionales e internacionales para tomar eventualmente una decisión al respecto.

”No creemos que los mayores y los no mayores que no sean inmunodeficientes necesiten una vacuna (extra) ahora mismo” , aclaró aFauci.

En la actualidad, menos de 10.000 neoyorquinos está recibiendo la primera dosis de la vacuna, pese a que el número de nuevos casos diarios se disparó a 600 la pasada semana, más del doble que lo que se estaba registrando el pasado mes de junio (Foto: EFE)

El responsable sanitario recordó que este es un proceso dinámico y que todos datos deben ser examinados para adoptar una resolución, aunque destacó que el Gobierno se está preparando ante la eventualidad de administrar una dosis de refuerzo.

”Si los datos nos demuestran que hay que hacerlo, estaremos muy preparados para hacerlo rápidamente”, subrayó Fauci.

Se espera que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) dé luz verde en breve a una tercera dosis para los inmunodeprimidos, como personas que hayan tenido un trasplante de órganos o pacientes de cáncer.

Israel avanza con la tercera dosis de la vacuna mientras aumentan los casos en Jerusalén (Foto: EFE)

No obstante, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, indicó en esa misma rueda de prensa que “es una población muy pequeña, se estima que es el 3% de los adultos”.

Sobre este tema, Walensky apuntó que tras la decisión de la FDA un comité de científicos de los CDC se reunirá el viernes para analizar la medida y emitir recomendaciones.

Estados Unidos vive una nueva ola de la pandemia por la expansión de la variante delta del coronavirus, que avanza sin freno y está detrás de casi todos los nuevos casos, por lo que el Gobierno no descarta administrar una tercera dosis de la vacuna.

Esto contradice la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha pedido una moratoria global a una tercera dosis de la vacuna, porque considera que si los países comienzan a administrarla no ayudaría al reparto global de sueros contra la COVID.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Foto: REUTERS)

Israel fue el primer país en comenzar la administración de las terceras dosis de la vacuna anticovid a las personas de 60 años y más, mientras los países occidentales se esfuerzan por vacunar a la mayor cantidad posible de sus poblaciones con dos dosis contra el coronavirus.

El primer ministro Naftali Bennett aseguró que, administrando la tercera dosis de refuerzo, Israel está riendiéndole “al mundo un gran servicio, y el mundo está muy feliz de que nosotros asumamos la responsabilidad y lideremos en esta cuestión”.

“Israel está siguiendo adelante aquí con algo que contribuye enormemente al conocimiento global”, afirmó el mandatario en una intervención en Facebook, en directo.

Un centro donde se administra la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Israel (Foto: REUTERS)

“Sin nosotros, el mundo no sabría los niveles de eficacia reales de las inyecciones de refuerzo, no sabría las fechas, cuánto afectan a las infecciones, cómo afectan a los casos graves de enfermedad”, agregó. “Las personas de 60 años y más que no han recibido todavía una tercera dosis están seis veces más expuestas a enfermarse gravemente e incluso a morir”, declaró Bennett.

Desde el inicio de la campaña de refuerzo, 262.000 israelíes de 60 años y más, lo que corresponde al 21% de este rango de edad, han recibido una tercera dosis, según los últimos datos del ministerio de salud. Además, 381.000 personas ya tienen un turno asignado para recibirla.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: