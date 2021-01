El meme de Bernie Sanders se convirtió en un negocio millonario y a esto se destinará la recaudación

El senador Bernie Sanders en la pose que se hizo viral en redes sociales

El senador estadounidense por el estado de Vermont, Bernie Sanders, dijo este miércoles que donará 1,8 millones de dólares a varias organizaciones benéficas en la región a la que representa, después de que la mercadería hecha en base a la fotografía viral de él acurrucado solo en la inauguración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se agotó en menos de una semana.

Sanders aprovechó rápidamente su meme viral vendiendo mercadería oficial con la imagen, prometiendo donar las ganancias a organizaciones benéficas de Vermont.

El miércoles, el senador le dijo a Associated Press que las tres piezas se agotaron en cinco días y recaudaron 1,8 millones de dólares.

Según el sitio web de Sanders, las ganancias de las ventas de dos diseños de camisetas se destinarán a organizaciones benéficas locales de Vermont como Feeding Chittenden, que opera la despensa de alimentos de emergencia más grande de ese estado.

Forrest Gump y Bernie Sanders.

Otro beneficio programado sin fines de lucro de una donación de Sanders es la Chill Foundation, un grupo de desarrollo juvenil que ofrece oportunidades de deportes de tabla para jóvenes en circunstancias difíciles, junto con otros grupos de acción comunitaria de Vermont.

Las ganancias de un suéter se donarán a Meals on Wheels Vermont, que ofrece comidas nutritivas a los ancianos y discapacitados en el hogar y sirve como una oportunidad para la interacción social y los controles de seguridad.

COTIZACIÓN CRUCIAL

“Estamos increíblemente honrados por el generoso regalo del senador Bernie Sanders. Durante años, el programa Meals on Wheels no ha recibido fondos suficientes y luchamos en todo el estado para servir a nuestra población más vulnerable. Estos ingresos ayudarán a seguir satisfaciendo las crecientes necesidades nutricionales de nuestros habitantes de Vermont mayores “, dijo Courtney Anderson, directora de nutrición y codirectora del Southwestern Vermont Council on Aging en un comunicado.

Bernie Sanders Mario Kart

ANTECEDENTES CLAVE

Sanders tomó Internet por asalto la semana pasada cuando fotos de él envuelto en su chaqueta Burton, con guantes caseros y plantado en una silla plegable durante la toma de posesión del presidente Joe Biden, se volvieron virales. Muchos usuarios dijeron que su apariencia era identificable. “Estaba sentado tratando de mantenerme caliente, tratando de prestar atención a lo que estaba pasando”, le dijo Sanders a Seth Meyers durante una aparición en Late Night With Seth Meyers.

Los guantes tejidos de Bernie Sanders

UN MUÑECO DE SANDERS RECAUDÓ 40 MIL DÓLARES PARA UNA ONG

El muñeco fue subastado por más de 40.000 dólares, un dinero que será destinado a un programa de ayuda de alimentos para personas mayores necesitadas.

La creadora del muñeco de croché, Tobey King, se inspiró en la imagen del senador y ex aspirante presidencial con su gruesa chaqueta, el pelo alborotado y sus guantes tejidos por una maestra de su estado que se han convertido en la comidilla de las redes sociales.

King subastó su creación en eBay y prometió que todo el dinero recaudado iría a una organización caritativa.

El muñeco de croché inspirado en la famosa foto del senador por Vermont y ex aspirante presidencial Bernie Sanders

La idea le sobrevino al ver el éxito que estaba teniendo la imagen de Sanders durante la investidura y quiso que el dinero fuera destinado a Meal on Wheels, una organización sin ánimo de lucro a la que Sanders ha apoyado en el pasado, y que entrega comida a personas mayores necesitadas.

El muñeco, que replica la ya icónica pose del senador socialista, salió a subasta el sábado por 99 centavos y en solo tres días alcanzó los 20.300 dólares, la oferta ganadora.

Al ver el éxito de la subasta, la plataforma eBay se comprometió a donar el mismo monto de la puja ganadora a la ONG elegida por King, con lo que la iniciativa ha acumulado más de 40.000 en donaciones en solo unos pocos días.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

El meme Bernie Sanders y la comunicación en las redes sociales

Bernie Sanders: los mejores memes del congresista en la inauguración de Joe Biden como presidente de EEUU

Joe Biden comenzó a armar una comisión para evaluar una posible reforma de la Corte Suprema