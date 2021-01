Internet ama a Bernie Sanders: los mejores memes del congresista en la inauguración de Joe Biden como presidente de EEUU

El senador estadounidense Bernie Sanders se sienta socialmente distanciado mientras asiste a la inauguración presidencial de Joe Biden en el frente occidental del Capitolio de los Estados Unidos en Washington. Caroline Brehman/Pool via REUTERS

El senador Bernie Sanders por Vermont es un ferviente defensor de los salarios justos y un excandidato presidencial que perdió la nominación demócrata frente al ahora presidente Joe Biden. Y gracias a sus prácticas elecciones de vestimenta también es ahora el centro de una aparentemente interminable avalancha de fotos alteradas que dominaron algunos rincones de internet en las horas posteriores a la investidura socialmente distanciada de Biden el miércoles.

Sanders, Churchill, Roosevelt y Stalin en la conferencia Yalta, 1945.

En medio de los trajes oscuros y los abrigos brillantes que salpicaban la escalinata del Capitolio, Sanders fue fotografiado sentado con una mascarilla, con las piernas cruzadas y envuelto en un voluminoso abrigo y guantes contra el gélido clima de Washington, D. C. Poco después, la imagen, tomada por el fotógrafo Brendan Smialowski para Getty Images, comenzó a circular por las redes sociales insertada en una amplia gama de fotografías y escenas de películas y obras de arte.

Forrest Gump y Bernie Sanders.

En un día en el que todo giraba en torno a Biden, resultaba en cierto modo apropiado que Sanders, cuyo mayor apoyo político en la carrera presidencial procedía de los votantes jóvenes, fuera sin embargo el protagonista del mayor meme del día al no hacer otra cosa que sentarse y cruzar los brazos. En las elecciones primarias, Sanders disfrutó de un número de seguidores en línea significativamente mayor que Biden, especialmente entre aquellos que suelen comunicarse a través de memes.

Bernie Sanders entre Jeffrey "The Dude" Lebowski (Jeff Bridges) y Walter Sobchak (John Goodman), personajes de la película El gran Lebowski.

Aunque otros memes protagonizados por Sanders se utilizaron a menudo para decir algo —llevaba lo que parece ser el mismo abrigo en un video de recaudación de fondos de 2019 en el que está “una vez más pidiendo tu apoyo financiero”, una línea que ha sido reutilizada en una larga serie de maneras— no había un significado tan profundo en el meme más reciente. En lugar de utilizar su imagen para exponer una idea, simplemente se le ha colocado en nuevos contextos, con su pose, su atuendo y su expresión como chiste.

Bernie Sanders en la película mexicana Ya no estoy aquí.

Aunque el día pertenecía a Biden, el meme sirvió como un divertido espectáculo, un poco de diversión y frivolidad después de cuatro años en los que la política presidencial trajo a los seguidores de Sanders pocas razones para estar de buen humor.

Bernie Sanders frente Marina Abramović.

No fue el único meme inspirado en el día de la toma de posesión: otros se refirieron al atuendo de la exprimera dama Michelle Obama y a Lady Gaga, quien cantó el himno nacional vestida no muy diferente a un personaje de Los juegos del hambre. Pero incluso con Janet Yellen, la candidata de Biden a secretaria del Tesoro, igual de abrigada que el senador, era Sanders, el presidente entrante de la Comisión de Presupuestos del Senado, quien parecía el favorito.

Bernie Sanders en El señor de los anillos.

Las primeras publicaciones sobre él comenzaron con simples reseñas de su atuendo práctico y relativamente poco glamuroso. Algunos veían a sus tíos y padres en su elección de poner el estar abrigado por encima del estilo.

Bernie Sanders y Jennifer López.

Luego llegaron los memes, en los que los usuarios de las redes sociales tomaron la imagen original de Sanders y encontraron nuevos escenarios para él y su abrigo. Lo insertaron en la historia. Lo sentó en la bolera conThe dude. Disfrutó del sol en una playa estatal cerrada en Nueva Jersey con el exgobernador de ese estado, Chris Christie.

Bernie Sanders en la luna.

Otros llevaron la imagen de Sanders al cine, mostrándolo en el puente de la nave Enterprise en Star Trek y como miembro de los Avengers.

Bernie Sanders y The Avengers.

El National Bobblehead Hall of Fame sacó provecho al vender su propia versión de la pose. Nick Sawhney, un ingeniero de software de Nueva York, creó una herramienta que permite insertar a Sanders en cualquier dirección de Google Maps street view.

Bernie Sanders en un cuadro de Edward Hopper.

Algunos mensajes eran políticos. Otros “posiblemente blasfemos”.

Bernie Sanders en el asalto al Capitolio.

El avatar del senador parecía ocupado. Visitó un museo y se sentó en el Trono de Hierro de Juego de tronos. Se dejó caer en un partido de curling y se coló en un cuadro de Leonardo da Vinci.

Bernie Sanders en Juego de Tronos.

Hizo un cameo en Mario Kart, una conferencia de prensa en México y un viaje a la superficie de la luna. Hizo un recorrido por la ciudad de Nueva York.

Bernie Sanders Mario Kart.

BuzzFeed News informó de que Sanders obtuvo sus guantes de Jen Ellis, una maestra de segundo grado en Essex Junction, Vermont. Ella dijo que le envió un par después de que él perdió la candidatura presidencial demócrata en 2016.

Bernie Sanders en una película de Studio Ghibli.

Ellis tuiteó que los guantes estaban hechos de lana reutilizada y forradas con felpa.

Bernie Sanders en la Última cena.

En una entrevista con la CBS, Sanders se rio de la atención.

Bernie Sanders y elenco de Friends.

“En Vermont, nos vestimos, sabemos algo sobre el frío”, le dijo a Gayle King. “Y no nos preocupa tanto la buena moda. Solo queremos mantenernos calientes. Y eso es lo que he hecho hoy”.

Bernie Sanders en Pulp Fiction.

“Misión cumplida”, dijo King.

Yonette Joseph colaboró con reportería.

