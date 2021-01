La triste historia de Louis: sus dueños optaron por sacarle los ojos en lugar de pagar su tratamiento y luego lo abandonaron

Louis perdió los ojos debido a la negligencia de su familia que luego lo abandonó

La vida de Louis era como la de cualquier otro perro, tenía una familia, algunas veces lo sacaban a jugar y a pasear... hasta que enfermó y luego fue desechado como si fuera un simple objeto irreparable.

Louis comenzó con una infección en los ojos que no fue tratada, sus dueños no quisieron o no pudieron llevarlo a un veterinario para curarlo, lo que habría sido más fácil para todos, con el tiempo se enfermedad se agudizó y tuvieron que sacarle ambos ojos, al no ser el mismo, estar convaleciente y requerir cuidados extras, su familia lo llevó a un refugio para animales, dijeron que ya no podían hacerse cargo de él en esas condiciones.

El can, mezcla entre labrador y Shepherd, de tres años llegó al refugio Helen Woodward Animal Center en el Rancho de Santa Fe, California, a fines de diciembre, después de que sus antiguos dueños la entregaran.

el can tiene tres años y es muy amoroso, busca un hogar y una segunda oportunidad de vida Fotos: (HELEN WOODWARD ANIMAL CENTER)

Louis fue entregado a una perrera en Calexico poco después de la operación porque sus dueños anteriores no podían adaptarse a la vida con una mascota ciega. Un compañero de rescate de Helen Woodward sacó a Louis de la perrera y lo llevó al centro de animales donde fue atendido.

Ciego, desubicado y seguramente triste ante la incertidumbre de estar lejos de lo que conoció, Louis llegó a este lugar de acogida (temporal), pero aún seguía su infortunio, los médicos lo revisaron y descubrieron que tenía heridas antiguas no tratadas en las patas, que probablemente se debieron a que fue atropellado por un automóvil.

“Es increíblemente importante que las personas que consideran tener una mascota sepan las obligaciones que asumen con estos animales”, dijo en un comunicado la directora de adopciones del Centro de Animales Helen Woodward, Hella Tyler.

Louis además fue operado debido a una lesión en sus patas que no fue tratada Fotos: (HELEN WOODWARD ANIMAL CENTER)

“Cuando las personas obtienen a sus mascotas gratis no parecen darse cuenta de que las mascotas conllevan responsabilidades y un gasto mensual por su cuidado, incluida la atención médica. A su vez, estas mascotas brindarán a sus dueños un amor sin igual, devuelto diez veces más. Es devastador ver a un animal tratado de la forma en que fue tratado Louis”.

Louis ya se encuentra mejor, está más tranquilo, se adaptó rápido a su nuevo entorno, es muy cariñoso ante los cuidados de los rescatistas y se muestra juguetón y amable con otros perros con los que también comparte el refugio.

Usuarios de Facebook compartieron buenos deseos para Louis y mostraron las fotos de sus propias mascotas ciegas y lo bien que se adaptaron a su nueva vida

Este perro cariñoso sólo quiere una segunda oportunidad de vida y el refugio Helen Woodward está trabajando para encontrar la familia eterna ideal para Louis. Sus nuevos dueños deberían vivir en una casa de un piso, idealmente, deberían trabajar desde casa.

Dado que el perro se está adaptando a una cojera por su lesión anterior y la pérdida de la vista, está buscando una familia que esté “preparada para brindarle paciencia y cuidados especiales” mientras “aprende a moverse en un nuevo hogar”, según detalló la organización de cuidado animal.

A cambio, Louis tiene mucho amor que ofrecer, será fiel e incondicional toda su vida.

“Louis es extraordinario”, agregó Tyler. “Realmente sufrió a manos de sus antiguos dueños, pero no muestra malicia hacia la humanidad. Está listo para amar a la familia perfecta y ciertamente se merece una”.

Como agradecimiento por darle a Louis una segunda oportunidad, Helen Woodward ofrece a sus adoptantes una sesión de entrenamiento gratuita, comida para perros y golosinas.

Louis estará disponible para su adopción el miércoles 13 de enero. Para adoptar a Louis o para obtener más información sobre Helen Woodward Animal Center, complete una solicitud en www.animalcenter.org , o llame al 858-756-4117.

