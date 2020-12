Confirmaron en Estados Unidos el primer caso de la cepa británica de COVID-19

Foto: REUTERS/David Swanson

Autoridades sanitarias del estado de Colorado, en Estados Unidos, confirmaron este martes el primer caso de COVID-19 producto de la nueva y más contagiosa variante del virus originada en el Reino Unido.

l paciente es un hombre de entre 20 y 30 años que no viajó en el pasado cercano, lo que sugiere que la cepa ya circula en el país. La cierta posibilidad ya había sido anticipada por las autoridades sanitarias, entre ellas el principal epidemiólogo del gobierno, Anthony Fauci, quien la semana pasada indicó que debía asumirse que ese era el caso.

“Ciertamente no es la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aqui”, dijo en una entrevista.

En un comunicado sobre la noticia, el gobernador de Colorado Jared Polis dijo que las autoridades “están trabajando para prevenir el avance del virus y contenerlo en todos sus niveles”. Y aseguró que los contactos de la persona infectada ya están siendo rastreados.

