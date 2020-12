Estados Unidos alcanzó el récord histórico de personas hospitalizadas por coronavirus: 121.000

Un paciente de coronavirus en Houston, Texas (REUTERS/Callaghan O'Hare/28 de diciembre de 2020)

El número de personas hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19 superó por primera vez los 121.000 desde el inicio de la pandemia, anunció el COVID-19 Tracking Project. Esta cifra incluye 22.592 pacientes en cuidados intensivos.

“Un aumento continuo podría poner a los hospitales abrumados en la posición de tener que racionar la atención”, dijo el analista médico de CNN, Jonathan Reiner.

“Si no tienes respiradores, no tienes enfermeras para atender a los pacientes, no tienes camas de UCI, tendremos que tener estas terribles discusiones con las familias, por eso la gente necesita quedarse en casa y cuándo salen, necesitan usar una máscara“, afirmó el profesional.

Los estados también se enfrentan a niveles récord de hospitalizaciones. El lunes, Texas reportó 11.351 pacientes ingresados, superando el máximo del 22 de julio de 10.893. El Consejo Hospitalario de Dallas-Fort Worth informó que el área también alcanzó un nuevo pico con 3.476.

Un paciente con coronavirus internado en Texas (REUTERS/Callaghan O'Hare/28 de diciembre de 2020)

Carolina del Norte también alcanzó un nuevo récord en cuanto a hospitalizaciones el lunes, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado. En las últimas seis semanas, los adultos en las unidades de cuidados intensivos del estado por el virus se han duplicado, mientras que las hospitalizaciones totales por coronavirus se han duplicado en los últimos 38 días.

“Si le hubieras preguntado a alguien en marzo, no creo que nadie hubiera predicho que estaríamos donde estamos hoy, todavía luchando contra esta pandemia”, afirmó Tom Williams, presidente y director ejecutivo de Johnston UNC Health Care.

En tanto, Arkansas registró su propio nuevo pico de hospitalizaciones por coronavirus con 1.155. “Se necesitarán unos días para saber si el aumento es el resultado de la acumulación después del largo fin de semana de Navidad”, dijo el gobernador, Asa Hutchinson.

“Independientemente de eso, la gran cantidad de casos continúa ejerciendo presión sobre nuestro sistema de atención médica”, destacó.

El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 37.502 muertos, seguido por Texas (27.305), California (24.507), Florida (21.309) y Nueva Jersey (18.789). EFE/CJ Gunther/Archivo

EEUU superó los 19,2 millones de casos y las 334.000 muertes por covid-19

Estados Unidos llegó este lunes a 19.280.728 casos confirmados y a 334.695 fallecidos por covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance es de 1.626 muertes más que el domingo y de 173.053 nuevos contagios.

El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 37.502 muertos, seguido por Texas (27.305), California (24.507), Florida (21.309) y Nueva Jersey (18.789).

Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (17.470), Pensilvania (15.160), Michigan (12.754), Massachusetts (12.158) y Georgia (10.696).

En cuanto a contagios, California suma 2.198.005, le sigue Texas con 1.713.790, tercero es Florida con 1.280.177, Illinois es cuarto con 942.362 y Nueva York quinto con 972.887.

El balance provisional de fallecidos -334.695- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando Trump abandone el poder el próximo 20 de enero habrán muerto 420.000 personas y para el 1 de abril 560.000.

