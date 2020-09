10 CEOs opinan sobre el trabajo remoto en la pandemia: ¿funciona como modelo duradero?

Algunos de los CEOS más importantes del mundo opinaron sobre el trabajo remoto impuesto durante la pandemia por coronavirus (Infobae)

Son los ejecutivos más importantes del mundo. Conducen empresas tecnológicas, financieras, culturales. Todas de vanguardia y dirigidas a múltiples públicos. También conocen como pocos cómo debe funcionar bien una estructura corporativa de elite. Una que esté dispuesta a alcanzar lo más alto de su rubro. Es por eso que CEOs de las más altas compañías aceptaron hablar sobre uno de los temas que movilizó el 2020 a partir de la pandemia por el coronavirus Sars-CoV-2 que sacudió el mundo y la economía.

En una nota hecha por The Wall Street Journal, varios de los top CEOs del mundo empresarial norteamericano respondieron a la simple pregunta de imaginar un mundo laboral completamente configurado con empleados trabajando desde sus hogares. Algunos creen que es posible, otros -simplemente- consideran que las herramientas que proporciona el trabajo y la interacción en equipo es imposible de generar desde casa y por plataformas de reuniones digitales.

Reed Hastings, de Netflix; Mark Zuckerberg, de Facebook; Larry Fink, de BlackRock; Warren Buffet, de Berkshire Hathaway Inc.; Dana Canedy, de Simon & Schuster ViacomCBS; James Dimon, de JP Morgan; Tim Cook, CEO de Apple; Heyward Donigan, de Rite Aid Corp; Satya Nadella, de Microsoft y James Gorman, director de Morgan Stanley, fueron algunos de los consultados por el diario neoyorquino. A continuación, sus respuestas.

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway Inc (Reuters)

Warren Buffet : “La oferta y la demanda de espacio para oficinas pueden cambiar significativamente. Mucha gente ha aprendido que puede trabajar desde casa o que existen otros métodos para llevar a cabo sus negocios de los que pensaban a partir de lo que estaban haciendo hace un par de años. Cuando ocurre un cambio en el mundo, uno se adapta a él”.

Tim Cook, CEO de Apple (Bloomberg)

Tim Cook : “Con toda sinceridad, no hay como estar juntos físicamente. Así que no puedo esperar a que todos puedan volver a la oficina. No creo que volvamos a ser como éramos porque hemos descubierto que hay algunas cosas que funcionan realmente bien virtualmente”.

Dana Canedy, CEO de Simon & Schuster ViacomCBS (Columbia University)

Dana Canedy : “Todos somos adultos y nos hemos adaptado a estas nuevas realidades laborales. Eso va a producir cambios permanentes en la forma en que todos trabajamos. Estoy haciendo mi trabajo, al igual que mis colegas. No tengo ningún problema con eso”.

Larry Fink, CEO de BlackRock (Reuters)

Larry Fink : “No creo que BlackRock vuelva al 100% a la oficina. De hecho, creo que tal vez se haga con el 60% o el 70%, y tal vez con una rotación de personas. Pero creo que nunca tendremos un cuadro completo de personas en la oficina”.

Heyward Donigan, CEO de Rite-Aid, durante una conferencia en la Casa Blanca, junto a Donald Trump (Shutterstock)

Heyward Donigan : “Nos hemos adaptado increíblemente bien al trabajo desde casa. Tenía la filosofía de que quería contratar a los mejores y a los más brillantes, incluso si trabajan desde una ubicación diferente y ahora, irónicamente, todos estamos trabajando desde otra ubicación. Aprendimos que podemos trabajar de forma remota y ahora podemos contratar y gestionar una empresa de forma remota”.

Reed Hastings, CEO y fundador de Netflix (Shutterstock)

Reed Hastings : “No veo nada positivo. No poder reunirse en persona, particularmente a nivel internacional, es un puramente negativo”.

James Dimon,m CEO de JP Morgan Chase (Shutterstock)

James Dimon : “No conozco el futuro mejor que algún otro. Creo que volver al trabajo es algo bueno. Creo que trabajar desde casa tiene aspectos negativos... Hemos visto una caída de la productividad en ciertos trabajos y un aumento de la alienación en ciertas cosas. Por eso queremos volver al trabajo de forma segura”.

Satya Nadella, CEO de Microsoft (Reuters)

Satya Nadella : “Incluso en la región de Seattle, donde ahora hemos enviado a muchas personas a casa, nos damos cuenta de que algunas personas prefieren tener un espacio de trabajo en la oficina una vez que la crisis de COVID-19 desaparezca porque quieren un espacio de trabajo dedicado con una buena conectividad de red”.

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook (Bloomberg)

Mark Zuckerberg : “Creo que vamos a ser la empresa más progresista en el trabajo remoto a nuestra escala, sin duda, pero lo haremos de una manera mesurada, reflexiva y responsable, y en fases a lo largo del tiempo".

James P. Gorman, CEO de Morgan Stanley (Reuters)

James Gorman : “Si hubiera dicho hace tres meses que el 90% de nuestros empleados trabajaría desde casa y que la empresa funcionaría bien, diría que es una prueba que no estoy preparado para tomar porque la desventaja de equivocarme en eso es enorme”.

