Mujer aseguró que está en riesgo de divorcio por vivir cerca de sus suegros

De acuerdo con la usuaria, este podría ser el final de la pareja (Foto: Pixabay)

Existen casos de personas cuyas vidas no han sido afectadas a gran escala por la pandemia del coronavirus, han vivido en casa tranquilamente, y disfrutado el tiempo con su familia. Pero en el caso de una mujer en particular, puede que esto termine pronto, y no por una razón de salud.

El pasado sábado una madre reveló en el sitio para padres Mumsnet, que su vida como la conocía antes, terminaría gracias a que sus suegros se mudarán a la casa de a lado. La publicación se hizo viral y abrió un debate que hasta ahora ha dejado más de 500 respuestas a lo largo de 21 páginas.

“Solo para ver si alguien más se sentiría igual que yo con respecto a que mis suegros se muden a la casa de al lado. Cuando la casa junto a la nuestra salió a la venta, los padres de mi esposo mostraron interés, necesitaba una renovación, por lo que nunca pensé que comprarían la casa (mi suegra es muy quisquillosa)”, comenzó a explicar el usuario Lutsofluv.

Pero lo increíble se volvió verdad en un abrir y cerrar de ojos, pues ahora sus suegros ya están preparando la casa para una mudanza, haciendo renovaciones y vigilandolas sin cesar.

La persona confesó que ya comienza a resentir a su esposo (Foto: Pixabay)

“Lo compraron y tienen constructores allí haciendo las renovaciones mientras todavía viven en su casa actual. Una o dos veces por semana conducen hacia acá (más de una hora en automóvil) para echar un vistazo a lo que se ha hecho”, escribió la misteriosa persona.

Agregó también que con cada visita, su familia extendida esperaba tratos especiales. Ahora, la mujer se pregunta si toda la vida tendrá que tratar de ser una buena anfitriona a invitados no deseados.

“¿Estoy siendo absurda al enojarme por esto? Es solo que interrumpe mi día ya que esperan que vayamos a saludarlos, les preparemos una taza de té, o quieran usar nuestro inodoro, etcétera. Sé que no es un gran problema, pero cuando estoy teniendo un día de descanso, sin maquillaje, o ropa libre, no quiero entretener a personas no anunciadas. Realmente temo que se muden, temo estar afuera en el jardín y que quieran charlar sobre la cerca cada vez que salga”, confesó a los demás internautas.

La persona agregó que le gusta estar en paz en su espacio personal, por lo que piensa que poco a poco lo invadirán y esto ya está teniendo repercusiones en la relación con su esposo.

Muchos usuarios le recomendaron que huyera inmediatamente (Foto: Pixabay)

“Esto me está haciendo querer separarme de mi esposo con quien tengo una gran relación, pero ya lo estoy comenzando a resentir. ¿Estoy siendo irracional o sentirían lo mismo?”, preguntó al final.

Muchos de los usuarios estuvieron de acuerdo con ella, explicando que, incluso aunque hubiera una gran relación entre todos, la mudanza es un poco invasiva hacia la vida que la pareja ha construido por su cuenta.

Aunque algunos otros le reclamaron el no haber hablado con su esposo mucho antes de que la compra pasara, ya que fue entonces cuando debió haber dado a conocer su punto de vista acerca de la situación.

Sin embargo, Lotsofluv aclaró que al principio no creía que la compra fuera a pasar, y tampoco fue incluida en ninguna conversación acerca de la mudanza.

“No me preguntaron cómo me sentía al respecto antes de que lo compraran y no me preocupé demasiado al descubrir que estaban interesados, ya que realmente pensé que odiaría el lugar porque estaba en muy mal estado”, declaró.

Pero otros usuarios se mostraron optimistas, diciendo que no todo podría ser tan malo (Foto: Archivo)

No obstante, aclaró que sí se lleva bien con los padres de su esposo, aunque es pesado convivir con ellos debido a que juzgan mucho a las personas. Por lo que asegura que si se mudan, probablemente la juzgarán a ella en muchos otros aspectos que antes no lo hacían.

“Me llevo bastante bien con ellos, pero nunca me siento completamente cómoda ya que son bastante críticos (cuán ordenadas son las casas de la gente o qué ropa llevan sus hijos). Mi esposo piensa que estará bien y ni siquiera los veremos mucho, pero yo no estoy segura de eso. Uno de los ejemplos que puedo pensar es que ellos no beben, pero yo tomo un vino tinto casi todas las noches. Y, si hace buen clima, me siento en el jardín a beber. Ahora voy a pensar que pueden verme por la ventana bebiendo mi vino en el jardín, juzgándome y no me voy a sentir cómoda en mi propio jardín”, aclaró.

Entonces más usuarios compartieron algunos consejos que iban desde huir de inmediato, hasta simplemente usar el COVID-19 para evitar interactuar con ellos, o simplemente, “estar fuera” cada vez que visiten sin anunciarse.

Aunque habían consejos en los que le explicaron que se tomara las cosas paso a paso. Y si en realidad irrumpía en su vida más de lo planeado, entonces comenzar a pensar en el próximo movimiento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Los 6 conflictos típicos de las parejas actuales

Cuarentena en pareja: la decisión que revela en qué estado se encuentra la relación