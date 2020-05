El Gobierno de EEUU confirmó la relación entre el coronavirus y el síndrome inflamatorio en niños, similar a la enfermedad de Kawasaki

Autoridades sanitarias de EEUU alertaron sobre la relación entre el coronavirus y el síndrome inflamatorio en niños (REUTERS/Caitlin Ochs TPX)

El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, anunció este lunes que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron la relación entre el síndrome inflamatorio, potencialmente mortal en niños, y el coronavirus.

“Los CDC ha confirmado un vínculo con COVID-19. Esto es importante, lo asumimos, pero han hecho investigaciones adicionales para confirmarlo al 100% y han publicado una definición estándar nacional”, manifestó De Blasio.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York reportó 145 casos de niños con síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), antes llamado síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico (PIMS-TS). Este ha sido relacionado durante las últimas semanas con la enfermedad de Kawasaki -presentan síntomas similares- y el síndrome de “shock tóxico”.

El alcalde neoyorquino, por su parte, detalló que 67 niños diagnosticados con el síndrome inflamatorio resultaron positivos para COVID-19 o los anticuerpos del virus, lo que indica que estuvieron contagiados anteriormente.

En otro pasaje de su mensaje, De Blasio indicó que los síntomas adicionales del síndrome incluyen fiebre persistente, irritabilidad o lentitud, dolor abdominal, diarrea, vómitos, sarpullido, conjuntivitis, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, labios o lengua rojos agrietados, manos y pies hinchados, entre otros.

Ante esta situación, el alcalde lanzó una campaña en toda la ciudad para informar a los padres sobre esos síntomas. El gobernador Andrew Cuomo, en tanto, instó a los hospitales a que den prioridad a las pruebas de COVID-19 para los niños que se presenten con esos síntomas. El departamento de salud de la ciudad también divulgó una hoja informativa para los padres.

De Blasio enfatizó que la detección temprana puede prevenir enfermedades graves o la muerte. Al mismo tiempo, aconsejó a los padres a llamar con prontitud a los pediatras y sus hijos presentan algunos de esos síntomas.

Pese a que el síndrome inflamatorio afecta a los vasos sanguíneo y órganos, a diferencia del COVID-19, los expertos en salud están cada vez más seguros de que están relacionados.

En la ciudad de Nueva York, 55 de los 100 casos identificados hasta el pasado jueves corresponden a niños que dieron positivo de coronavirus o los anticuerpos. Cerca del 35% de los casos se registraron en menores de 5 años, alrededor del 25% entre los 5 y 9 años, el 24% entre los 10 y 14 años, y el 16% entre los 15 y 19 años, según consigna NBC News.

Nueva Jersey, por su parte, confirmó 11 casos positivos de niños enfermos con MIS-C, nueve de los cuales resultaron positivos para COVID-19. Las autoridades indicaron que los casos fueron confirmados en jóvenes entre 3 y 18 años.

Nueva York planea reabrir la ciudad durante la primera quincena de junio

De Blasio afirmó este lunes que espera cumplir los requisitos estatales para comenzar la reapertura de los cinco distritos de la Gran Manzana durante la primera quincena de junio y descartó que la vuelta gradual a la normalidad tras el cierre por la pandemia se vaya a producir antes de esa fecha.

En su conferencia diaria, el alcalde dijo que la primera mitad de junio es “la oportunidad” para relajar ciertas medidas, pero apuntó a que no abrirían todo de golpe sino por fases y solicitó a las empresas que pidan a sus empleados que no usen el transporte público a la par que sean cautelosos con el uso del automóvil para no colapsar la ciudad.

“Septiembre es crucial, por la reapertura de los colegios”, señaló De Blasio, quien detalló que en la ciudad han bajado las hospitalizaciones, los pacientes en unidades de cuidados intensivos y la proporción de positivos entre las personas que se han realizado la prueba.

Asimismo, el gobernador Cuomo informó en su rueda de prensa diaria que el número de muertos por COVID-19 ha vuelto a alcanzar su cifra más baja hasta la fecha, con 106 fallecidos (83 en hospitales y 23 en residencias), tras haber registrado 139 el sábado.

Con respecto a las cifras de fallecidos, el estado de Nueva York, se sitúa en el mismo punto que estaba el 20 de marzo, previo al pico de decesos alcanzado en la primera semana de abril. En total, 28.232 personas han fallecido por coronavirus en todo el estado.

