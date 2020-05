Disney lanzó cubrebocas con sus personajes más populares

Los cubrebocas que se venden en la tienda en línea de Disney (Foto: ShopDisney)

La pandemia del coronavirus ha creado la necesidad de que todos aquellos que salgan de casa, usen cubrebocas para evitar contagios. The Walt Disney Company se dio cuenta de esta oportunidad y anunció la creación de unas mascarillas, cuyos ingresos serán destinados a la caridad.

“Disney se compromete a servir a las comunidades donde vivimos y trabajamos. Durante estos tiempos difíciles, estamos utilizando el poder de nuestras historias atemporales y personajes queridos para abordar las necesidades de nuestros huéspedes de máscaras faciales de tela reutilizables para la familia”, explicó la compañía en su tienda en línea.

¿Qué es lo especial de estos productos? Estos traerán a los personajes favoritos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Por ejemplo, si buscas cubrebocas para los fanáticos de las princesas, existe un paquete de “Frozen”, y otras princesas del universo de Disney.

Pero también existe la posibilidad parecerte a alguno de los famosos personajes de caricatura, pues hay un paquete con cubrebocas tienen la boca de Mickey Mouse, Winnie the Pooh, de Stitch y uno de los aristogatos.

Las princesa también ayuarán a combatir el coronavirus (Foto: 2019 Disney)

Si lo que buscas es la temática de Pixar, existe un paquete con los personajes de “Intensa-Mente”, “Toy Story” y más y uno con el rostro de Mike Wazowski, de “Monsters Inc.”. Mientras que con el paquete de Marvel puedes parecer enojado todo el tiempo con la mascarilla de Hulk, o simplemente tener cualquiera de los personajes.

Y, por supuesto que no se olvidaron de la ternura para el paquete de “Star Wars”, pues aunque están los símbolos de la Primera Orden y la Resistencia, también tiene plasmados a dos personajes favoritos: R2D2 en una mascarilla y Baby Yoda en la otra.

Conforme a Disney, ellos planean hacer un donativo de USD 1 millón de las ganancias que obtengan de los nuevos cubrebocas, en Estados Unidos, a MedShare. Esta compañía que se encarga de recolectar equipo médico y donaciones, y repartirlas entre los hospitales más necesitados dentro de todo el mundo. Además de su millonaria donación, Disney también le regalará un millón de cubrebocas a la organización sin fines de lucro.

Baby Yoda se convirtió en uno de los personajes más populares de la franquicia (Foto: REUTERS/Carlo Allegri)

“Disney está donando un millón de máscaras faciales de tela para niños y familias en comunidades marginadas y vulnerables en los Estados Unidos que serán distribuidas por MedShare (www.medshare.org). Disney también donará todas las ganancias de las ventas en EE. UU. De las mascarillas faciales de tela de Disney a Medshare, hasta USD 1 millón, hasta el 30 de septiembre de 2020”, agregó.

Los distintos paquetes con diferentes personajes tendrán un costo de USD 19.99, y contienen 4 cubrebocas. Además, están en tallas chica, mediana y grande. Por el momento están disponibles para ser pre ordenados, y se estima que comiencen a llegar a los hogares en junio.

“Nos damos cuenta de que este es un momento difícil para las familias y usar cualquier tipo de cubre bocas puede ser desalentador. Nuestra esperanza es que las máscaras faciales de tela de Disney, las cuales tienen a algunos de nuestros personajes más queridos, brinden consuelo a las familias, los fanáticos y las comunidades que son tan importantes para nosotros”, dijo Edward Park, vicepresidente senior de Disney store y shopDisney, en un comunicado compartido en el matutino “Good Morning America”.

Por su parte, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), explicó que la gente debe usar cubrebocas mientras no estén dentro de su hogar. Este puede ser un cubrebocas hecho en casa.

También hay varias combinaciones con el personaje de Hulk (Foto: Archivo)

“Cuando uses tu cubrebocas casero, quieres que sea lo más apretado posible, mientras sea cómodo. No quieres que esté flojo, porque así tendrás aperturas por arriba y abajo de la mascarilla, especialmente donde cubre tu nariz”, dijo a GMA el doctor Ali Raja, Vicepresidente ejecutivo de departamento de Medicina de Emergencia en el Hospital General de Massachusetts.

El CDC explicó que no necesita que la gente no use las mascarillas N95, sino que hagan sus máscaras de cualquier tipo de tela que se encuentre en casa. Para esto, el vicealmirante en el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EEUU, Jerome Adams, hizo un tutorial de cómo hacer estos elementos de protección con material que hay en casa.

Dentro de las recomendaciones está que mientras más gruesa sea la tela, será más efectiva. Una forma de probarla, es contra los rayos del sol: si estos atraviesan la tela, significa que el virus también lo podrá hacer. Y, una segunda recomendación, es que como cualquier otro artículo de ropa, es necesario que se lave.

