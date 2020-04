“Llamé en la mañana porque le habían puesto un respirador artificial y sedado y después lo transfirieron a la unidad de cuidados intensivos y le dije al enfermero la música que le gustaba, para que se la pusiera [...] Al otro día me esperé un poco para llamar y hablé con una enfermera que me aseguró que estaba estable, sin cambios [...] Cuando la doctora llamó esperaba escuchar la misma información, sin embargo me dijo que estaba preocupada porque su respiración no estaba bien”, detalló.