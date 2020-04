“ El deber ético de un médico es cuidar a sus pacientes. Si estoy atendiendo a dos pacientes en la unidad de cuidados intensivos que necesitan un respirador, no debería ser yo quien decida quién recibe la máquina. Esa decisión debe ser tomada por otros, preferiblemente un grupo de expertos médicos que no saben nada sobre los pacientes involucrados, excepto los hechos que se les dan . Quinto, no usar tratamientos para salvar vidas no significa que dejemos de preocuparnos. Para aquellos que pueden no sobrevivir, los cuidados paliativos son esenciales para ayudar a aliviar el dolor, la dificultad para respirar y otros síntomas, y para apoyar la angustia psicológica y espiritual”, señaló la médica. Finalmente, Michelson concluyó: “He tenido que aprender muchas lecciones sobre ser médico desde que terminé la escuela de medicina. Hubiera deseado que esta no fuera una de ellas”.