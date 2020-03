Queriendo distanciarse de los dichos del Presidente, Cuomo fue categórico cuando le preguntaron si exploraría la posibilidad de ser candidato a la Presidencia. “Desde el día uno he dicho que no busco la presidencia, y no la buscaré. Me parece mal politizar esta situación. No estoy jugando a la política ni con el Presidente ni con mi partido. Si el gobierno federal nos ayuda, lo voy a agradecer. Si lo que hacen va en contra del bienestar de los neoyorquinos, me voy a quejar”, decía.