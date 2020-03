El sacerdote Emilio Travieso, nativo de Miami, habló de Haití, donde reside y misiona. La organización, que ya existía, creció mucho desde el terremoto de 2010, del que ha quedado una fuerte impronta en Miami: la migración haitiana aumentó mucho entonces, y actualmente hay un barrio llamado Little Haiti. Ese crecimiento también permitió que Foi et Joie se extendiera a otros países francófonos de las ex colonias en África: Chad, Madagascar y la República Democrática del Congo.