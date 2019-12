“La cara de la heroína y la metanfetamina... es una realidad para muchas personas y familias en este mundo de hoy. Esto puede ser largo, así que me disculpo. Para mi familia y amigos que me conocen, saben que mi hijo mayor, Cody Bishop, sufre de su adicción", dice Salfren-Tracy en la publicación. "Dudé en compartirlas, pero muchas personas preguntan cómo van las cosas, así que siento que debería compartir. He aprendido a lo largo de este camino que muchas personas y familias enfrentan el mismo dolor de corazón pero simplemente no hablan de ello”.