Raine Spencer (madrastra de la princesa Diana) me llama por teléfono para invitarme a almorzar en Althorp. Habla mucho sobre el matrimonio del Príncipe de Gales. Ella admira mucho las cualidades públicas del Príncipe, especialmente su preocupación por el interior de las ciudades. Pero cree que la Princesa de Gales tiene una vida difícil. “No me parecen dos personas enamoradas. Tienen habitaciones diferentes y parece que ella nunca quiere tocarlo. Cuando él le dice: ‘Dame un beso’, ella no responde”. Ella no tiene un lado artístico que coincida con el suyo, que es un abismo más.