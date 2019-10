La mujer perdió eventualmente la conciencia. “Lo siguiente que recuerdo es que, antes de que me desmayara, lo recuerdo claro como el día, que ella me decía, en un tono muy serio, ‘perdón, pero vas a tener que morir hoy'", relató. La víctima entonce comenzó a gritar y a pedirle que no lo hiciera. “No podía creer que fuera a morir de esta manera, pedí ayuda muchas veces”, dijo.