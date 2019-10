Cuando la policía tocó el timbre de los Whitson, pasada la medianoche, para informarles del tremendo hallazgo ellos primero se rehusaron a creerlo. Un rato después, tuvieron que aceptar la cruda verdad. Donna sollozaba: “No podré verla ni tocarla más, quiero hablarle… Les pedí que me dejaran ver el cuerpo antes de la autopsia, pero me dijeron que no era conveniente… que estaba demasiado lastimado para que yo lo vea”.