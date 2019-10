Pero las intrigas en torno a la muerte de Luciani no cesó nunca. Hasta nuestros días. Es que un sicario de origen italiano, de nombre Anthony Luciano Raimondi (69 años) , confesó haber si partícipe del supuesto magnicidio. Lo reveló en un reciente libro llamado When the Bullet hits the Bone (Cuando la bala golpea el hueso) en el cual explica cómo fue aquella larga noche y las anteriores en las que estudio cada uno de los pasos del jefe de la Iglesia Católica en Roma.