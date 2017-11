Antes de eso logró darle una breve indicación a otra de las monjas que cuidaban de sus cosas. Margherita Marin estaba planchando una de sus camisas cuando el papa se detuvo y le indicó que sólo emprolijara el cuello y el puño. "Sor… la hago trabajar tanto. No hace falta que me planche tanto la camisa porque hace calor, transpiro y tengo que cambiarme a menudo. Planche sólo el cuello y los puños, que el resto no se ve".