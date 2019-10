Quizá ese sea el pegamento que une a grupos de gente tan diversa, y no sólo independentistas, que se han concentrado estos días en Cataluña. Durante los disturbios aparecieron pintadas contra la policía -A.C.A.B., All Cops Are Bastards- y pancartas con el lema “Decidir no es delito”, empleado por distintos colectivos progresistas en España que están a favor del derecho a un referéndum aunque no sean nacionalistas.